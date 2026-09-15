Milan-Benfica, la rivoluzione di Amorim: riecco Terracciano, ok Ramos, panchina per Modric e Rabiot

15 Set 2026 - 18:46
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© italyphotopress

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Un Milan nuovo, per affrontare l'impegno europeo in mezzo alla settimana e per testare tutti i giocatori della rosa. Ruben Amorim vuole rivoluzionare l'undici rossonero in vista della sfida di Europa League a San Siro contro il Benfica, ma non partirà dall'attacco. Goncalo Ramos, ex di serata, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia a fianco del tecnico e scenderà in campo dal 1' per cercare il suo primo gol internazionale con il Milan. 

Alle sue spalle, pronta la prima gara da titolare per Hutchinson, che dovrebbe affiancare Cisse sulla trequarti. Panchina prevista invece per Modric e Rabiot, che dovrebbero lasciare spazio alla coppia formata da Jashari e Musah, che tanto bene ha fatto all'Olimpico contro la Lazio quando è subentrato dopo l'intervallo. 

Sugli esterni, in pole Chukwueze e Bartesaghi, mentre in difesa si potrebbe rivedere Terracciano, schierato anche per dare un turno di riposo a Gila e per affiancare i "soliti" De Winter e Pavlovic. Nessun dubbio invece per la porta, dove ci sarà Maignan

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