Spalletti: "Dispiace per Locatelli. McKennie ancora out. Kolo? L'ho incontrato poco fa e..."

La Juventus si prepara a una complicata trasferta in casa del Sassuolo per dare continuità al buon inizio di stagione. Tra emergenza infortuni e dubbi di formazione, ecco le parole di Lucino Spalletti alla vigilia del match.
Momento Juve
"Ci dispiace per Locatelli, la sua assenza distribuisce responsabilità a tutti, perché lui è uno di quelli che non si toglie la maglia neanche dopo la doccia. La squadra è attenta, vogliosa e disponibile, molto seria e professionale. Kolo Muani poteva venire qui all'ora di cena, invece è arrivato ora perché ha voglia di stare qui con i compagni".
Schieramento
"Questo fatto dello schieramento iniziale non vuol dire che poi i giocatori sono statici. I moduli cambiano, anche in base alla metà campo in cui ci troviamo, ci sono sistemi in fase offensiva e difensiva, ognuno può interpretarla come vuole. Siamo liberi di fare moltissime conoscenze, nel mondo come in una partita di calcio. Non è più un sistema posizionale, ora c'è più libertà proprio a causa di questa pressione individuale che porta a fare tanti piccoli duelli".
Koopmeiners
"Ora può prendersi maggiori responsabilità e mi aspetto che lo faccia. Per me può anche sdoppiarsi e giocare da mediano/mezzala. A noi ha fatto piacere constatare la sua volontà di rimanere alla Juventus".
Douglas Luiz
"Lui è una certezza del calcio, ha già fatto vedere cosa sa fare. Prima teneva troppo la palla, ora ha capito che più la passa e più palloni tocca. Gioca bene lungo e corto, è resistente ed è disposto a sputare fiato per la squadra. Aveva solo bisogno di sentire nuova fiducia nei suoi confronti".
Aquilani
"Non sono sorpreso che faccia l'allenatore, da giocatore aveva già lo zaino pieno di qualità e sapeva dialogare bene con la squadra. Gli auguro il meglio".
Infortuni
"McKennie e Cambiaso sarà difficile. Domani faremo un provino per Cambiaso, per McKennie passiamo a quella di giovedì. Sarr invece lo recuperiamo. Noi abbiamo costruito la rosa con due giocatore forti per ruolo. Io di infortunati non ne parlerò più, io non mi ci devo soffermare perché l'intenzione della Juventus deve essere andare oltre ogni cosa che le succede."
Woltemade
"Si è già inserito, si è fatto apprezzare e ha mostrato a tutti che può fare tante cose in campo. O prima o dopo, domani sarà della partita".
Sarr
"Lui crea curiosità perché si comporta bene in qualsiasi situazione, è qualitativo e quantitativo. Lo trovi ovunque e quando pensi che laggiù non ci puoi portare il blocco squadra ti accorgi che lui arriva. Ha ritmo e corsa, deve solo imparare ad anticipare un po' di cose".
Gatti
"Ha rimesso a posto quel problema che è successo nella partita con la Next Gen perché non ha potuto allenarsi in maniera corretta. Ora si sta allenando bene, troverà il suo spazio e farà vedere delle giocate da giocatore top che è".