Spalletti: "Dispiace per Locatelli. McKennie ancora out. Kolo? L'ho incontrato poco fa e..."

"Ci dispiace per Locatelli, la sua assenza distribuisce responsabilità a tutti, perché lui è uno di quelli che non si toglie la maglia neanche dopo la doccia. La squadra è attenta, vogliosa e disponibile, molto seria e professionale. Kolo Muani poteva venire qui all'ora di cena, invece è arrivato ora perché ha voglia di stare qui con i compagni".