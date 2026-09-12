Di Francesco: "Con il Monza il Lecce deve ritrovare equilibrio"

Dopo le sconfitte con Roma e Cagliari, il Lecce cerca contro il Monza nuovo slancio al cospetto di una diretta concorrente. Il tecnico, Eusebio Di Francesco analizza il momento dei suoi: "Abbiamo lavorato su quello che ci è mancato soprattutto contro il Cagliari - commenta - . Dobbiamo ritrovare compattezza, equilibrio e ordine, qualità che ci hanno contraddistinto, anche se dobbiamo sapere che, per fare male agli avversari, è necessario essere puliti tecnicamente. Domani affrontiamo una squadra in ottima condizione e sappiamo che è uno scontro diretto". I soliti problemi con l'infermeria che creano qualche grattacapo in più: "Berisha ha un problema di sovraccarico. Ha lavorato bene ma dobbiamo essere bravi a capire quando inserirlo. Oltre a lui, avremo fuori anche Gandelman, che ha avuto dei problemi in settimana, e Geubbels, che rientrerà dopo la sosta. Rientra Kaba".