Da Sarr al baby Owusu: le idee di Spalletti per salvare il centrocampo Juve

Spalletti si gratta la testa, cerca di capire come risolvere una situazione che dire di piena emergenza è quasi un eufemismo. La Juve è decimata, e il suo centrocampo nello specifico non se la passa benissimo. Sono tantissimi gli infortuni che hanno riempito l’infermeria bianconera in queste settimane. L’ultimo è quello che vede protagonista il capitano della vecchia signora: Manuel Locatelli, che nella gara contro il Milan ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Il giocatore è stato operato a Lione al menisco e l’intervento è riuscito perfettamente, peccato che sarà difficile rivederlo in campo prima di 5-6 mesi.

Lo stop del centrocampista va a sommarsi a quello di Khephren Thuram, altro elemento importante delle file bianconere. Anche per il fratello dell’interista Marcus si tratta di un infortunio da non prendere alla leggera, dovrebbe tornare a disposizione di mister Spalletti solo dopo Capodanno. Guardando negli altri reparti il trend è lo stesso. In attacco le assenze di Yildiz, Boga ed Ekhator, in difesa quelle di Cabal e Cambiaso: il tecnico toscano deve ingegnarsi di partita in partita. La fortuna è cieca, ma come si suol dire la sfi…. ci vede molto meglio. E quando guarda verso la Continassa ha sicuramente dieci decimi.



