NELL'EMERGENZA

E ora Luciano cosa ti inventi? La Juve verso il Sassuolo tra incognite e novità

Nella prossima di campionato i bianconeri si ritrovano a fare i conti con troppi problemi di organico

11 Set 2026 - 09:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Lo Spallettone non ha mai avuto grossi problemi a scardinare luoghi comuni o certezze consolidate. Ha consegnato alla storia del nostro calcio delle invenzioni destinate a durare, sia per motivi legati all'emergenza sia per voglia di provare qualcosa di diverso. Non è mai stato uno che va avanti per inerzia. Un peccato capitale che non gli apparitene è l'accidia.

A Roma, senza centravanti, ha piazzato Totti a fare il falso nueve e i suoi hanno iniziato a volare. Sempre in giallorosso ha estratto dal cilindro la difesa a "tre e mezzo". A Napoli ha vinto uno scudetto con una proposta unica, un mix tra calcio posizionale e relazionale, con la logica di trovare spazi "tra gli uomini e non più tra le linee" visto che si è tornati a marcare individualmente in fase di non possesso. Alla Juve si è ritrovato a dover inventare e reinventarsi. I motivi sono tanti, l'ultimo, in ordine di tempo, è la sequela di giocatori infortunati. Nella prossima giornata, contro il Sassuolo, non ci saranno Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Juan Cabal, Jeff Ekhator, Khephren Thuram. In più restano sempre in dubbio McKennie e Cambiaso. Gli unici disponibili, come alternative a centrocampo, sono Sarr, che però è arrivato da poco e non è mai sceso in campo, e Augusto Owusu, direttamente dalla Next Gen.

Leggi anche
Luciano Spalletti (Juventus) – 5 milioni di euro netti 

Juve, emergenza a centrocampo: cosa fa Luciano? Da Sarr al baby Owusu, le possibili "Spallettate"

Ecco perché in difesa e a centrocampo la formazione sembra già fatta con, davanti a Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi e Celik, e Douglas Costa e Koopmeiners come doppi mediani-registi. Dato per scontato Conceiçao a destra, è probabile che possa partire dal primo minuto Woltemade alle spalle di Kolo Muani, con Nico Gonzalez a sinistra. Spalletti si terrebbe così Alajbegovic come alternativa a partita in corso. 

Con una formazione di questo tipo sarebbe ancora più esaltata la logica spallettiana delle rotazioni offensive, con cambi di funzioni e spostamenti a sorpresa. Douglas Costa e Koopmeiners sarebbero chiamati all'alternanza tra rispetto della posizione e inserimento sulla trequarti, mentre Nico Gonzalez, Woltemade e Kolo Muani darebbero vita a una serie di variazioni sul tema tra fascia sinistra, trequarti e centro dell'attacco

Aspettando la nuova "spallettata", insomma, non c'è dubbio che, più che la voglia di inventarsi qualcosa, ci sia la necessità di far fronte a una situazione oggettivamente complessa. 

Leggi anche
Kolo Muani e Woltemade

Svolta Juve: Spalletti studia la doppia torre per curare il digiuno di gol dell'attacco

spalletti
juve
sassuolo

Ultimi video

01:46
Milan, ecco Hutchinson

Milan, ecco Hutchinson

00:22
MCH JAMES RODRIGUEZ AL NATIONAL MCH

James Rodriguez, sfuma il sogno dell'Avellino

02:12
DICH DIAO POST LIPSIA DICH

Diao: "E' un giorno storico. Prestazione super"

02:17
DICH PERRONE POST LIPSIA DICH

Como, Perrone: "Abbiamo fatto una grandissima partita"

01:14
PAPERA ZENGA MCH

Zenga consola Pepo Martinez: "Anch'io ho sbagliato come te"

01:26
Napoli, cosa salvare dal k.o contro l'Arsenal? I promossi e i bocciati

Napoli, cosa salvare dal k.o contro l'Arsenal? I promossi e i bocciati

00:54
"Josep Martinez in discussione? Guardate le parate contro il Real"

"Josep Martinez in discussione? Guardate le parate contro il Real"

03:32
Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

00:50
Sabatini: "Allegri rischia? Non prendiamoci in giro"

Sabatini: "Allegri rischia? Non prendiamoci in giro"

01:55
Como pronto al debutto

Como pronto al debutto

02:14
Dybala e la Champions

Dybala e la Champions

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:24
Comincia il Vanoli bis

Comincia il Vanoli bis: ritrova la Fiorentina a zero

01:45
Quando i gol non bastano

Quando i gol non bastano: se Madrid non ama Mbappé

02:05
Roma, tempo di Champions

Roma, tempo di Champions

01:46
Milan, ecco Hutchinson

Milan, ecco Hutchinson

I più visti di Juventus

Manuel Locatelli

Locatelli operato al menisco: stop di 5-6 mesi | Per Boga lesione di medio grado del bicipite femorale

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Kolo Muani e Woltemade

Svolta Juve: Spalletti studia la doppia torre per curare il digiuno di gol dell'attacco

Luciano Spalletti (Juventus) – 5 milioni di euro netti 

Juve, emergenza a centrocampo: cosa fa Luciano? Da Sarr al baby Owusu, le possibili "Spallettate"

Nico Gonzalez e Gatti

Esuberi a chi? Nico, Kop e ora Gatti: il 57% dei punti della Juve arriva da loro

Juventus, Yildiz si è operato: le prime immagini del turco in stampelle

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Federico Dimarco (Inter)
10:25
Inter, attesa per il rientro di Dimarco: la situazione in vista dell'Udinese
10:13
Roma, da verificare le condizioni di Koné: si scalda Pisilli
22:41
Champions League, il Como sui social: "Una notte storica insieme ai nostri tifosi più fedeli"
21:18
Roma, Cristante: "Buon pari, torniamo a casa a testa alta"
20:40
Champions, Suwarso: "Felici per tutta gioia di tutta gente di Como"