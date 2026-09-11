E ora Luciano cosa ti inventi? La Juve verso il Sassuolo tra incognite e novità

A Roma, senza centravanti, ha piazzato Totti a fare il falso nueve e i suoi hanno iniziato a volare. Sempre in giallorosso ha estratto dal cilindro la difesa a "tre e mezzo". A Napoli ha vinto uno scudetto con una proposta unica, un mix tra calcio posizionale e relazionale, con la logica di trovare spazi "tra gli uomini e non più tra le linee" visto che si è tornati a marcare individualmente in fase di non possesso. Alla Juve si è ritrovato a dover inventare e reinventarsi. I motivi sono tanti, l'ultimo, in ordine di tempo, è la sequela di giocatori infortunati. Nella prossima giornata, contro il Sassuolo, non ci saranno Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Juan Cabal, Jeff Ekhator, Khephren Thuram. In più restano sempre in dubbio McKennie e Cambiaso. Gli unici disponibili, come alternative a centrocampo, sono Sarr, che però è arrivato da poco e non è mai sceso in campo, e Augusto Owusu, direttamente dalla Next Gen.