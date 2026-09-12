Lucarelli contro il Prefetto, la Procura Figc apre fascicolo

12 Set 2026 - 13:51
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La Procura federale della Figc, presieduta da Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento nei confronti di Cristiano Lucarelli, tecnico del Livorno, a seguito delle sue dichiarazioni prima del match contro lo Spezia per verificare eventuali violazioni del codice di giustizia sportiva, in particolare in merito ai principi di lealtà, correttezza e al divieto per i tesserati di esprimere giudizi lesivi della reputazione di organi istituzionali. Lucarelli, infatti, aveva risposto a chi chiedeva il suo pensiero sul divieto di trasferta imposto ai tifosi livornesi per la sfida valida per il Girone B di Serie C di "non fare troppi commenti, ma dico soltanto una cosa: se rinasco, voglio fare il prefetto o il questore. Prendo il mio stipendio, non vado a cercare rogne, tengo tutti a casa e ho fatto il mio lavoro. Poi ci sono le coppe europee, arrivano tifosi da fuori a fare danni nelle nostre città ma divieti lì non li vedo".

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