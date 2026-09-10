Juventus, Spalletti studia la svolta: pronto il doppio nove per curare il digiuno di gol dell'attacco

I giornali sportivi: giovedì 10 settembre 2026
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Luciano Spalletti riflette sulla coppia Kolo Muani-Woltemade: mossa tattica per ritrovare il gol del reparto offensivo contro il Sassuolo
In casa Juventus Luciano Spalletti studia la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco (sin qui 4 reti in campionato, nessuna delle punte: Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti): in vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente i due bomber di ruolo, anche per sopperire ai tanti infortuni che hanno lasciato il centrocampo con gli uomini contati. Il bisogno di gol e l'emergenza in mezzo quindi potrebbe suggerire all'allenatore toscano di sfruttare maggiormente le armi offensive: è forte la tentazione di unire i 198 centimetri di Nick Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani.
La scelta di lanciare la doppia torre toglierebbe anche pressione al francese, apparso troppo isolato nelle prime uscite stagionali, e protagonista delle parole di Spalletti tra bastone ("Se non gioca da due anni un motivo ci sarà") e carota ("Io resto sul carro di Kolo e giocherà ancora lui" ha detto dopo il Milan).
Woltemade e Kolo presentano caratteristiche atipiche ma complementari per l'idea di calcio dell'allenatore. Entrambi amano arricchire la manovra abbassandosi sulla trequarti e scambiandosi la posizione, un fattore che permetterebbe alla squadra di non dare punti di riferimento alle difese avversarie. Lucio l'ha ammesso: "Nick e Kolo possono giocare insieme anche dall’inizio".
La mossa del doppio nove si adatterebbe perfettamente al 4-2-3-1 di base, colmando le assenze nel settore d'attacco. Woltemade può agire da trequartista d'inserimento o da spalla di Kolo Muani, riproponendo quel ruolo che lo aveva visto protagonista negli anni migliori allo Stoccarda. Resta da sciogliere il nodo legato alle opzioni offensive a gara in corso, dato che schierare subito entrambi limiterebbe i cambi in panchina.
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