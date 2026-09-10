Juventus, Spalletti studia la svolta: pronto il doppio nove per curare il digiuno di gol dell'attacco

In casa Juventus Luciano Spalletti studia la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco (sin qui 4 reti in campionato, nessuna delle punte: Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti): in vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente i due bomber di ruolo, anche per sopperire ai tanti infortuni che hanno lasciato il centrocampo con gli uomini contati. Il bisogno di gol e l'emergenza in mezzo quindi potrebbe suggerire all'allenatore toscano di sfruttare maggiormente le armi offensive: è forte la tentazione di unire i 198 centimetri di Nick Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani.