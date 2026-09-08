Juventus, anche Locatelli si opera: per Spalletti ora è vera emergenza
Il capitano bianconero nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico a Lione per risolvere il problema al menisco del ginocchio destro. Rischio lungo stop
È emergenza piena in casa Juventus. Dopo una serie di stop pesanti che hanno colpito la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, l’ultimo e più grave aggiornamento arriva dall’infermeria del J|Medical: Manuel Locatelli si aggiunge alla lista dei lungodegenti.
Uscito malconcio e con un ginocchio dolorante dalla sfida casalinga dell’Allianz Stadium contro il Milan, il capitano bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. I primi riscontri e gli accertamenti clinici effettuati al J|Medical non lasciano dubbi: per Locatelli si tratta di una lesione al menisco che rischia di tenerlo ai box per almeno tre mesi. Anche per lui, così come avvenuto per Kenan Yildiz e Khephren Thuram, si è scelta la via dell'intervento chirurgico: l'operazione è in programma a Lione nei prossimi giorni. Ora per il capitano bianconero c'è il rischio di un lungo stop (3 mesi almeno). Dalla Juventus infatti filtra che Locatelli non rientrerà prima dell'inizio del 2027.
La situazione degli infortunati
Khephren Thuram: sottoposto a un intervento in artroscopia a Lione dal professor Bertrand Sonnery-Cottet per risolvere definitivamente il problema al ginocchio, il centrocampista francese ne avrà a lungo. La sua stagione 2026 è di fatto compromessa: il rientro è previsto direttamente per gennaio 2027. A causa del lungo stop, Thuram è stato momentaneamente escluso sia dalla lista UEFA che da quella per il campionato di Serie A.
Kenan Yildiz: operato in Germania al quinto metatarso del piede sinistro dopo l'infortunio rimediato al debutto a Frosinone, il talento turco salterà circa 14 partite e tornerà a disposizione per la fine di novembre.
Jeremie Boga: uscito dolorante dalla sfida contro il Milan, si teme uno stiramento al flessore della coscia. Se la diagnosi venisse confermata, l'esterno rientrerebbe dopo la sosta per le Nazionali.
Jeff Ekhator: sfortunatissimo l'attaccante acquistato dal Genoa, fermatosi prima in estate e poi nuovamente in allenamento dopo il rientro lampo. Resterà ai box per almeno quaranta/cinquanta giorni.
Juan Cabal: il terzino colombiano, fermatosi per un guaio alla coscia, punta a un rientro graduale a ottobre inoltrato, candidandosi a essere il primo dei lungodegenti a rimettersi a disposizione.
Verso Reggio Emilia: possibili recuperi
Nonostante la mazzata legata allo stop di Locatelli e a un reparto mediano passato dall'overbooking estivo alla piena emergenza, dalla Continassa filtrano segnali di parziale ottimismo in vista della trasferta di domenica 13 settembre sul campo del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Lo staff medico bianconero punta a un tris di recuperi per la sfida contro il Reggio Emilia.
Andrea Cambiaso: nonostante non abbia superato l'ultimo provino, cresce l'ottimismo per il suo reintegro in gruppo nei prossimi giorni.
Weston McKennie: cautela d'obbligo trattandosi di un problema muscolare, ma la fiducia nella sua ripresa è in costante crescita.
Pape Matar Sarr: il centrocampista senegalese ha smaltito i suoi problemi fisici e, dopo una settimana di lavoro intenso, punta quantomeno a una maglia in panchina.