Juventus, anche Locatelli si opera: per Spalletti ora è vera emergenza

Uscito malconcio e con un ginocchio dolorante dalla sfida casalinga dell’Allianz Stadium contro il Milan, il capitano bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. I primi riscontri e gli accertamenti clinici effettuati al J|Medical non lasciano dubbi: per Locatelli si tratta di una lesione al menisco che rischia di tenerlo ai box per almeno tre mesi. Anche per lui, così come avvenuto per Kenan Yildiz e Khephren Thuram, si è scelta la via dell'intervento chirurgico: l'operazione è in programma a Lione nei prossimi giorni. Ora per il capitano bianconero c'è il rischio di un lungo stop (3 mesi almeno). Dalla Juventus infatti filtra che Locatelli non rientrerà prima dell'inizio del 2027.