Serie A: il Lecce ferma la Juventus, è solo 1-1 allo Stadium

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Di Gregorio 6 - Di fatto non viene mai impegnato dal Lecce e, sul gol, è incolpevole. Serata da spettatore o quasi, osserva il tiro di Stulic che si spegne a lato nell'unico tiro ospite della ripresa.

Kalulu 5.5 - Banda lo anticipa nell'azione dell'1-0, anche se quel passaggio di Cambiaso l'aveva messo ampiamente in difficoltà. Fatica a contenere lo zambiano, reduce dalla Coppa d'Africa e unico uomo pericoloso della squadra avversaria.

Bremer 5.5 - La 100a con la Juventus, probabilmente, avrebbe voluto celebrarla in modo diverso. Si fa saltare da Banda nell'azione del gol subito e, per il resto del match, passa più tempo nella metà campo avversaria che nella propria.

Kelly 6 - Pomeriggio di puro controllo su Camarda, che non riesce mai a rendersi pericoloso, e anche su Stulic. Nell'azione del gol è completamente tagliato fuori e incolpevole.

Cambiaso 5 - Una partita dai due volti, che è un po' l'emblema della sua stagione. Per mezz'ora è il migliore con Yildiz, accarezzando anche il gol, poi la follia che chiude il primo tempo. Un passaggio orizzontale insensato, quasi senza guardare, che serve Banda per l'1-0 e fa uscire mentalmente dal match l'esterno della Nazionale. (dal 23' st Kostic 6 - Entra ed è, sostanzialmente, un esterno offensivo in più per la Juventus. Si costruisce due tentativi al tiro, ma non trova la porta).

Locatelli 6.5 - Comanda le operazioni e il gioco, non disdegnando anche qualche tentativo di inserimento nel primo tempo. Sfiora la rete dalla distanza, ma nella ripresa non riesce a essere così incisivo (dal 32' st Openda 5 - Spalletti lo inserisce per dare l'assalto definitivo, con quattro punte, ma crea solo il caos: si calpesta i piedi con David e si divora un gol fatto. A porta vuota).

Thuram 6 - Non ruba l'occhio, ma gioca con ordine e gestisce alla perfezione i ritmi di gioco di una Juventus che attacca alla garibaldina per gran parte della partita. Il calo nella ripresa gli costa la sostituzione (dal 23' st Koopmeiners 5.5 - Entra e non riesce a incidere, trovandosi anche a fare l'unico centrocampista nel finale).

Conceiçao 5.5 - L'avvio è incoraggiante, con un paio di dribbling sulla destra, ma col passare dei minuti si perde ed esce dal gioco. Non è un caso che i bianconeri pendano sulla sinistra, con Yildiz e Cambiaso protagonisti (dal 1' st Zhegrova 6.5 - Il suo ingresso cambia subito la partita, a suon di dribbling e imprevedibilità. Avvia l'azione del pareggio, poi pian piano sparisce dal gioco).

McKennie 7 - Il gol è la sua giocata più appariscente, in una prestazione di altissimo livello. Spalletti lo schiera da trequartista, alla Perrotta, ed è il motore del gioco bianconero. Corre per tre, raddoppia sulle ali e si inserisce con esito. (dal 37' st Adzic sv - L'uomo della disperazione, con una Juve con cinque giocatori offensivi, crea un paio di occasioni non sfruttate).

Yildiz 7 - Per sessanta minuti è un autentica iradiddio sulla sinistra: dribbla tutti, fa impazzire Perez che viene sostituito per disperazione dopo mezz'ora e serve anche l'assist del pareggio. Tenta la mossa da leader dello spogliatoio concedendo il rigore a David, ma avrebbe dovuto calciare lui. L'errore è grave, sfortunato nel finale con quel palo.

David 5 - Spalletti l'aveva elogiato come grande finalizzatore nel pre-gara, ma spreca una clamorosa chance per redimersi agli occhi della tifoseria. Yildiz gli lascia il rigore, lui tenta uno scavetto malriuscito e si fa ipnotizzare da Falcone. Il tecnico lo lascia in campo fino alla fine, sperando che si sblocchi, ma non ci riesce. Errori e sfortuna, ma anche una solidità mentale che continua a mancare. Dov'è finito il giocatore che segnava al Real Madrid in Champions, con la maglia del Lille?



IL TABELLINO

JUVENTUS-LECCE 1-1

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 5 (23' st Kostic 6); Locatelli 6.5 (32' st Openda 5), Thuram 6 (23' st Koopmeiners 5.5); Conceiçao 5.5 (1' st Zhegrova 6.5), McKennie 7 (37' st Adzic sv), Yildiz 7; David 5. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3) - Falcone 7.5; Perez 4.5 (32' Danilo Veiga 6), Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Kaba 5, Ramadani 5.5, Maleh 5.5; Pierotti 5.5 (22' st Ndaba 6), Camarda 5 (22' st Stulic 6), Banda 7 (36' st Helgason sv). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski. All. Del Rosso (squalificato Di Francesco).

Arbitro: Collu.

Marcatori: 46' pt Banda (L), 3' st McKennie (J).

Ammoniti: Maleh (L), Danilo Veiga (L), Falcone (L).

Note: Falcone (L) para un rigore a David (J) al 19' st.