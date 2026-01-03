Serie A: il Lecce ferma la Juventus, è solo 1-1 allo Stadium

© italyphotopress
I bianconeri dominano nel primo tempo, ma Banda li punisce. McKennie pareggia, errore dal dischetto per David
Un errore costa carissimo alla Juventus, che spreca una buonissima prestazione e viene fermata sull'1-1 dal Lecce, bravo a capitalizzare nel migliore dei modi la sua prova difensiva allo Stadium. Il cambio tattico di Spalletti e il passaggio al 4-2-3-1 mandano in tilt i giallorossi, ma la Vecchia Signora non la sblocca e viene punita al primo errore: Cambiaso, di fatto, serve Banda per il vantaggio (46' pt). Nella ripresa McKennie pareggia subito (49') e avvia l'assedio bianconero, ma Falcone è superlativo e David sbaglia un rigore (64'). Inutile il finale con cinque giocatori offensivi, il Lecce ferma la Juve sul pari: Spalletti rischia di allontanarsi dalla top-4, punto d'oro per i salentini.
LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
Di Gregorio 6 - Di fatto non viene mai impegnato dal Lecce e, sul gol, è incolpevole. Serata da spettatore o quasi, osserva il tiro di Stulic che si spegne a lato nell'unico tiro ospite della ripresa.
Kalulu 5.5 - Banda lo anticipa nell'azione dell'1-0, anche se quel passaggio di Cambiaso l'aveva messo ampiamente in difficoltà. Fatica a contenere lo zambiano, reduce dalla Coppa d'Africa e unico uomo pericoloso della squadra avversaria.
Bremer 5.5 - La 100a con la Juventus, probabilmente, avrebbe voluto celebrarla in modo diverso. Si fa saltare da Banda nell'azione del gol subito e, per il resto del match, passa più tempo nella metà campo avversaria che nella propria.
Kelly 6 - Pomeriggio di puro controllo su Camarda, che non riesce mai a rendersi pericoloso, e anche su Stulic. Nell'azione del gol è completamente tagliato fuori e incolpevole.
Cambiaso 5 - Una partita dai due volti, che è un po' l'emblema della sua stagione. Per mezz'ora è il migliore con Yildiz, accarezzando anche il gol, poi la follia che chiude il primo tempo. Un passaggio orizzontale insensato, quasi senza guardare, che serve Banda per l'1-0 e fa uscire mentalmente dal match l'esterno della Nazionale. (dal 23' st Kostic 6 - Entra ed è, sostanzialmente, un esterno offensivo in più per la Juventus. Si costruisce due tentativi al tiro, ma non trova la porta).
Locatelli 6.5 - Comanda le operazioni e il gioco, non disdegnando anche qualche tentativo di inserimento nel primo tempo. Sfiora la rete dalla distanza, ma nella ripresa non riesce a essere così incisivo (dal 32' st Openda 5 - Spalletti lo inserisce per dare l'assalto definitivo, con quattro punte, ma crea solo il caos: si calpesta i piedi con David e si divora un gol fatto. A porta vuota).
Thuram 6 - Non ruba l'occhio, ma gioca con ordine e gestisce alla perfezione i ritmi di gioco di una Juventus che attacca alla garibaldina per gran parte della partita. Il calo nella ripresa gli costa la sostituzione (dal 23' st Koopmeiners 5.5 - Entra e non riesce a incidere, trovandosi anche a fare l'unico centrocampista nel finale).
Conceiçao 5.5 - L'avvio è incoraggiante, con un paio di dribbling sulla destra, ma col passare dei minuti si perde ed esce dal gioco. Non è un caso che i bianconeri pendano sulla sinistra, con Yildiz e Cambiaso protagonisti (dal 1' st Zhegrova 6.5 - Il suo ingresso cambia subito la partita, a suon di dribbling e imprevedibilità. Avvia l'azione del pareggio, poi pian piano sparisce dal gioco).
McKennie 7 - Il gol è la sua giocata più appariscente, in una prestazione di altissimo livello. Spalletti lo schiera da trequartista, alla Perrotta, ed è il motore del gioco bianconero. Corre per tre, raddoppia sulle ali e si inserisce con esito. (dal 37' st Adzic sv - L'uomo della disperazione, con una Juve con cinque giocatori offensivi, crea un paio di occasioni non sfruttate).
Yildiz 7 - Per sessanta minuti è un autentica iradiddio sulla sinistra: dribbla tutti, fa impazzire Perez che viene sostituito per disperazione dopo mezz'ora e serve anche l'assist del pareggio. Tenta la mossa da leader dello spogliatoio concedendo il rigore a David, ma avrebbe dovuto calciare lui. L'errore è grave, sfortunato nel finale con quel palo.
David 5 - Spalletti l'aveva elogiato come grande finalizzatore nel pre-gara, ma spreca una clamorosa chance per redimersi agli occhi della tifoseria. Yildiz gli lascia il rigore, lui tenta uno scavetto malriuscito e si fa ipnotizzare da Falcone. Il tecnico lo lascia in campo fino alla fine, sperando che si sblocchi, ma non ci riesce. Errori e sfortuna, ma anche una solidità mentale che continua a mancare. Dov'è finito il giocatore che segnava al Real Madrid in Champions, con la maglia del Lille?
IL TABELLINO
JUVENTUS-LECCE 1-1
JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 5 (23' st Kostic 6); Locatelli 6.5 (32' st Openda 5), Thuram 6 (23' st Koopmeiners 5.5); Conceiçao 5.5 (1' st Zhegrova 6.5), McKennie 7 (37' st Adzic sv), Yildiz 7; David 5. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.
LECCE (4-3-3) - Falcone 7.5; Perez 4.5 (32' Danilo Veiga 6), Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Kaba 5, Ramadani 5.5, Maleh 5.5; Pierotti 5.5 (22' st Ndaba 6), Camarda 5 (22' st Stulic 6), Banda 7 (36' st Helgason sv). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski. All. Del Rosso (squalificato Di Francesco).
Arbitro: Collu.
Marcatori: 46' pt Banda (L), 3' st McKennie (J).
Ammoniti: Maleh (L), Danilo Veiga (L), Falcone (L).
Note: Falcone (L) para un rigore a David (J) al 19' st.
LE STATISTICHE
- Il Lecce ha evitato la sconfitta in una trasferta di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2 maggio 2012: 1-1 all’Allianz Stadium, alla rete di Claudio Marchisio rispose quella di Andrea Bertolacci.
- Dall’inizio della scorsa stagione (dal 2024/25), la Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite di Serie A: 22.
- Dalla sua prima stagione con la maglia del Lecce nel 2022/23, solo Vanja Milinkovic-Savic (sei) ha parato più rigori in Serie A rispetto a Wladimiro Falcone (cinque, al pari di Alex Meret). In particolare, nel periodo l'estremo difensore giallorosso è quello che ne ha parati di più in trasferta nel torneo (quattro).
- Il Lecce torna a pareggiare una trasferta di Serie A per la prima volta dallo 0-0 contro il Genoa al Ferraris dello scorso 23 agosto.
- La Juventus ha pareggiato due delle ultime tre partite di Serie A contro il Lecce (1V), lo stesso numero di segni ‘X’ rispetto alle precedenti 10 gare contro i giallorossi nel torneo (7V, 1P).
- Lameck Banda torna a segnare un gol in trasferta in Serie A per la prima volta dall'11 dicembre 2023: rete al Castellani contro l'Empoli, sempre con la maglia del Lecce.
- Con il gol di Lameck Banda, il Lecce ha segnato la prima rete del match in una sfida contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 20 febbraio 2011: marcatura di Djamel Mesbah al Via del Mare in quel caso (2-0 per i giallorossi poi il risultato finale).
- Weston McKennie torna a segnare un gol in Serie A per la prima volta dal 22 dicembre 2024 (all'U-Power Stadium contro il Monza); l'ultimo centro casalingo in campionato risaliva invece al 30 ottobre 2024 (nel 2-2 contro il Parma).
- Il Lecce ha segnato almeno una rete per almeno tre partite consecutive di Serie A contro la Juventus per la prima volta volta dal periodo tra febbraio 2006 e maggio 2009 (serie di tre anche in quel caso).
- La Juventus è andato a segno per 11 gare consecutive di Serie A contro il Lecce per la prima volta nella sua storia.
- Dopo 14 centri consecutivi tra tutte le competizioni, la Juventus torna a sbagliare un calcio di rigore per la prima volta dall'1 dicembre 2023: errore di Dusan Vlahovic contro il Monza in Serie A (parato da Michele Di Gregorio).
- Jonathan David ha sbagliato il sesto dei 32 rigori calciati tra tutte le competizioni con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei, inclusi due degli ultimi tre (il 10 gennaio 2025 in Ligue 1 contro l'Auxerre e nel match odierno contro il Lecce).
- Bremer ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali con la maglia della Juventus: 80 di queste sono arrivate in Serie A, sei in Champions League, sei in Europa League e sette in Coppa Italia.