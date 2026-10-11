Spalletti, bicchiere mezzo pieno: "Giocando così ne vinceremo molte"

Insomma, qualcosa evidentemente non va, lo dicono i risultati, ma il gioco soddisfa il tecnico bianconero, che resta fiducioso nel futuro: "Nel primo tempo al 25' ho tirato McKennie a sinistra e c'era Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade - dice riferendosi alle due punte -. E' una seconda punta e ha fatto la seconda punta, inoltre è il più forte dei nostri di testa. Kolo, uscendo dall'area, diventa più difficilmente marcabile. Bisogna soltanto avere la determinazione, di quelli che hanno la testa forte. Io mi gioco non il risultato di stasera, ma il finir bene una carriera perché ho 70 anni ormai. Non penso al risultato della partita, che poi ti manca ma è stata fatta una grande prestazione. Giocando così, se ne vincono tante. Kolo ha fatto un gol, dentro quei momenti difficoltosi per noi. C'è solo da aumentare quella cosa lì, bisogna che faccia anche i complimenti oltre che essere un po' arrabbiato perché sono partite da vincere".