Il percorso di Ekhator in bianconero è stato fortemente condizionato dagli infortuni, a partire dallo stop muscolare rimediato a luglio dopo l'esordio con il Basilea che ha allungato i tempi di inserimento e gli ha impedito di dare subito continuità al suo avvio. Nonostante le difficoltà fisiche e la concorrenza interna, la crescita mostrata nel finale di primo tempo conferma la volontà del ragazzo di ritagliarsi spazio: "Sentivo il desiderio e la voglia di tornare a giocare e fare ciò che amo. Sono contento perché ho aiutato la squadra a vincere. Conta quello".