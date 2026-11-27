I giornali sportivi: venerdì 27 novembre 2026
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Jeff Ekhator segna il primo gol con la Juventus dopo un lungo stop per infortunio: può diventare l'opzione inattesa per il reparto offensivo di Spalletti
Ieri Jeff Ekhator si è preso la scena con il primo gol segnato con la maglia della Juventus nella sfida di Europa League contro l'Omonia Nicosia, al termine di un lungo percorso di recupero dopo i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dal campo. Arrivato a Torino dopo essersi messo in luce con il Genoa - e dopo aver già accumulato presenze in Serie A e in Nazionale - il ventenne ha vissuto una serata da sogno al suo debutto da titolare in bianconero, pur lasciando il campo nella ripresa per un indurimento al polpaccio da valutare al J Medical. La sua rete ha riacceso i riflettori su un giocatore che potrebbe risolvere problemi in campo ma... non solo.
Non è un mistero che, in vista del mercato di gennaio, Luciano Spalletti continui a chiedere alla società la famosa punta fisica per completare il reparto, e la prestazione di Ekhator offre quantomeno un'alternativa interna concreta seppur da verificare contro avversari più probanti. Il classe 2006 non ha la struttura da centravanti classico di grande stazza, ma ha mostrato movimento, partecipazione alla manovra e capacità di attaccare lo spazio.
Il percorso di Ekhator in bianconero è stato fortemente condizionato dagli infortuni, a partire dallo stop muscolare rimediato a luglio dopo l'esordio con il Basilea che ha allungato i tempi di inserimento e gli ha impedito di dare subito continuità al suo avvio. Nonostante le difficoltà fisiche e la concorrenza interna, la crescita mostrata nel finale di primo tempo conferma la volontà del ragazzo di ritagliarsi spazio: "Sentivo il desiderio e la voglia di tornare a giocare e fare ciò che amo. Sono contento perché ho aiutato la squadra a vincere. Conta quello".
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