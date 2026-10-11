Serie A, Cagliari-Juventus 1-1: Kolo Muani salva Spalletti

Cagliari-Juve: le foto della gara
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La Juventus soffre all’Unipol Domus, ma si risveglia nel finale e riesce a pareggiare 1-1 il posticipo domenicale della 6ª giornata di Serie A contro l’ottimo Cagliari di Pisacane: Kolo Muani salva i bianconeri all’81’, rispondendo al vantaggio siglato da Maldini nel primo tempo. Dopo una chance sprecata da Nico Gonzalez al quarto d’ora di gara, a stappare il risultato sono infatti proprio i rossoblù al 20’: Maldini è bravo nello sfruttare una serie di rimpalli favorevoli nell’area di rigore avversaria e a trafiggere Vicario dopo aver ricevuto il pallone da Mendy, segnando così il suo quarto gol in questo campionato. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa insistono e si rendono nuovamente pericolosi con Winks poco dopo la mezz’ora: l’inglese ci prova con un destro da fuori area, ma il suo tiro sorvola di poco la traversa.
La Juve fatica a mettersi in partita, ma nel recupero del primo tempo riesce a sporcare i guantoni di Caprile prima con Nico Gonzalez e poi con Sarr, con Spalletti che inserisce quindi Alajbegovic e Zhegrova in avvio di ripresa per provare a scuotere il suo attacco. Proprio il kosovaro impegna Caprile in apertura di ripresa, prima della provvidenziale parata di Vicario su Mendy al 60’: l’arbitro segnala però un fuorigioco dell’attaccante rossoblù. La stessa scena si ripete poi tre minuti più tardi, quando Vicario ferma Fadera, che era tuttavia scattato in offside, mentre Caprile respinge il mancino di un intraprendente Zhegrova. I minuti passano e i bianconeri provano allora a scodellare qualche pallone in area ed è proprio in una di queste occasioni che nasce il pareggio all’81’: cross di Alajbegovic e inzuccata vincente di Kolo Muani, che si sblocca così in campionato. Proprio il francese si divora poi la doppietta pochi istanti più tardi, colpendo in pieno la traversa da pochi centimetri, con Woltemade che non riesce poi a ribadire in rete sulla respinta del legno. Sempre Kolo Muani fallisce pure una sforbiciata a tu per tu con Caprile, che stoppa anche Woltemade a pochi secondi dal 90’. Il triplice fischio ufficializza dunque l’1-1, risultato che porta il Cagliari a quota 13 punti e la Juventus a 11.
IL TABELLINO
CAGLIARI-JUVENTUS 1-1
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (46’ Deiola), Obert (84’ Fazzini); Romano, Winks, Massolin (59’ Fadera); Adopo, Maldini (69’ Sugawara); Mendy (69’ Nzola). A disposizione: Ciervo, Gagliardini, Kevin, Kofler, Liteta, Radunovic, Sherri, Sugamele, Sulev. All. Pisacane
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik (64’ Cambiaso), Douglas Luiz (84’ Koopmeiners), Sarr, McKennie (46’ Alajbegovic); Conceicao (46’ Zhegrova), Nico Gonzalez (60’ Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Rugani, Cabal. All. Spalletti
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 20’ Maldini (C), 81’ Kolo Muani (J)
Ammoniti: McKennie (J), Rodriguez (C), Deiola (C)
Note: espulsi a fine partita i due tecnici Spalletti e Pisacane
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LE STATISTICHE
Dalla penultima giornata dello scorso campionato (metà maggio 2026) solo la Roma (20) ha conquistato più punti in Serie A del Cagliari: 19 (6V 1N 1P), come la Lazio.
Il Cagliari ha raccolto 13 punti dopo le prime sei giornate di questo campionato (4V, 1N, 1P): considerando i tre punti a vittoria da sempre i sardi ne hanno conquistati di più dopo lo stesso numero di incontri solamente nell'annata 1969/70, conclusa con la vittoria dell'unico scudetto della storia dei sardi (13 anche nell'annata 1968/69).
Daniel Maldini è il primo giocatore del Cagliari a segnare in almeno quattro presenze consecutive in Serie A da João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020.
Dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti (novembre 2025) solamente la Fiorentina (12) ha pareggiato più partite in Serie A rispetto alla Juventus (11).
La Juventus ha pareggiato tre delle sue ultime sei trasferte disputate in Serie A (2V, 1P), tanti segni "X" quanti nelle precedenti 17 uscite esterne nel torneo (9V, 5P).
Nessun giocatore italiano ha segnato più gol in questo campionato di Serie A rispetto a Daniel Maldini (quattro, come Antonio Raimondo). Più in generale, inoltre, il calciatore del Cagliari è il primo nel torneo in corso ad andare a segno in quattro incontri diversi.
Primo gol in questo campionato per Randal Kolo Muani, che è tornato al gol in Serie A per la prima volta dal maggio 2025 (vs Venezia) interrompendo una striscia di cinque incontri di fila senza reti nella competizione.
Cinque degli ultimi sei gol realizzati in Serie A da Randal Kolo Muani sono arrivati in trasferta.
Randal Kolo Muani ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze tra tutte le competizioni, tanti quanti quelli realizzati nelle 21 precedenti tra campionato e coppe.
Edon Zhegrova ha registrato cinque tiri in porta nella sfida contro il Cagliari: nessun subentrato ha fatto meglio in un singolo incontro dal ritorno della Serie A a 20 squadre nell'annata 2004/05 (cinque anche Luis Muriel contro l'Udinese nel giugno 2020 e Lautaro Martinez contro la Salernitana nel settembre 2023).