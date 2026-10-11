Serie A, Cagliari-Juventus 1-1: Kolo Muani salva Spalletti

La Juve fatica a mettersi in partita, ma nel recupero del primo tempo riesce a sporcare i guantoni di Caprile prima con Nico Gonzalez e poi con Sarr, con Spalletti che inserisce quindi Alajbegovic e Zhegrova in avvio di ripresa per provare a scuotere il suo attacco. Proprio il kosovaro impegna Caprile in apertura di ripresa, prima della provvidenziale parata di Vicario su Mendy al 60’: l’arbitro segnala però un fuorigioco dell’attaccante rossoblù. La stessa scena si ripete poi tre minuti più tardi, quando Vicario ferma Fadera, che era tuttavia scattato in offside, mentre Caprile respinge il mancino di un intraprendente Zhegrova. I minuti passano e i bianconeri provano allora a scodellare qualche pallone in area ed è proprio in una di queste occasioni che nasce il pareggio all’81’: cross di Alajbegovic e inzuccata vincente di Kolo Muani, che si sblocca così in campionato. Proprio il francese si divora poi la doppietta pochi istanti più tardi, colpendo in pieno la traversa da pochi centimetri, con Woltemade che non riesce poi a ribadire in rete sulla respinta del legno. Sempre Kolo Muani fallisce pure una sforbiciata a tu per tu con Caprile, che stoppa anche Woltemade a pochi secondi dal 90’. Il triplice fischio ufficializza dunque l’1-1, risultato che porta il Cagliari a quota 13 punti e la Juventus a 11.