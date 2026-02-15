Var e perdite di tempo, il percorso Ifab per cambiare le regole verso i Mondiali 2026

L'Ifab, l'organo indipendente che definisce le regole del calcio, si era mosso già a inizio 2026 per velocizzare le novità necessarie. A gennaio, in un incontro a Londra in cui era presente anche il Chairman della commissione arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, si è discusso di come si possa migliorare il flusso del gioco e ridurre interruzioni e perdite di tempo.