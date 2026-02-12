Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché

Spalletti show a Dazn: bacio a Federica Zille per spiegare i rigori dopo Juve-Lazio
© Da video | Federica Zille e Luciano Spalletti
Tante partite ravvicinate, al suo posto ci sarà il capitano Manuel Locatelli
Sabato a San Siro Inter e Juventus scenderanno in campo per il derby d'Italia, una sfida dal sapore speciale anche per Luciano Spalletti visti i due anni in nerazzurro dal 2017 al 2019.
Il tecnico bianconero, però, non parlerà nella conferenza stampa della vigilia. Al suo posto ci sarà Manuel Locatelli a presentare il big match contro l'Inter. Il capitano della Juventus, infatti, si concederà a microfoni e telecamere dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio.
Alla base della decisione non ci sono problemi particolari. Secondo quanto raccolto, visto che Spalletti dovrà già parlare lunedì alla vigilia dell'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray, la Juve ha optato per cambiare il tesserato da mandare in sala stampa. Infatti, al contrario della Serie A, la Uefa rende obbligatoria la conferenza degli allenatori.
Non è da escludere che tale scelta possa ripetersi in futuro, magari già tra due weekend. I bianconeri saranno infatti impegnati contro il Como il 21 febbraio e avranno il ritorno contro i turchi quattro giorni dopo. Alla vigilia della sfida con i lariani potrebbe essere ancora una volta un calciatore a prendere la parola oppure anche un dirigente.
L'alternanza potrebbe essere mantenuta fino al termine della stagione per non costringere Spalletti a parlare ogni tre giorni.
