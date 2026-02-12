Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché

Non è da escludere che tale scelta possa ripetersi in futuro, magari già tra due weekend. I bianconeri saranno infatti impegnati contro il Como il 21 febbraio e avranno il ritorno contro i turchi quattro giorni dopo. Alla vigilia della sfida con i lariani potrebbe essere ancora una volta un calciatore a prendere la parola oppure anche un dirigente.