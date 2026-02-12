Verso Inter-Juventus

Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché

Tante partite ravvicinate, al suo posto ci sarà il capitano Manuel Locatelli

12 Feb 2026 - 16:08
videovideo

Sabato a San Siro Inter e Juventus scenderanno in campo per il derby d'Italia, una sfida dal sapore speciale anche per Luciano Spalletti visti i due anni in nerazzurro dal 2017 al 2019. 

Il tecnico bianconero, però, non parlerà nella conferenza stampa della vigilia. Al suo posto ci sarà Manuel Locatelli a presentare il big match contro l'Inter. Il capitano della Juventus, infatti, si concederà a microfoni e telecamere dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio. 

Alla base della decisione non ci sono problemi particolari. Secondo quanto raccolto, visto che Spalletti dovrà già parlare lunedì alla vigilia dell'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray, la Juve ha optato per cambiare il tesserato da mandare in sala stampa. Infatti, al contrario della Serie A, la Uefa rende obbligatoria la conferenza degli allenatori.

Non è da escludere che tale scelta possa ripetersi in futuro, magari già tra due weekend. I bianconeri saranno infatti impegnati contro il Como il 21 febbraio e avranno il ritorno contro i turchi quattro giorni dopo. Alla vigilia della sfida con i lariani potrebbe essere ancora una volta un calciatore a prendere la parola oppure anche un dirigente

L'alternanza potrebbe essere mantenuta fino al termine della stagione per non costringere Spalletti a parlare ogni tre giorni

Spalletti show a Dazn: bacio a Federica Zille per spiegare i rigori dopo Juve-Lazio

1 di 7
© Da video | Federica Zille e Luciano Spalletti
© Da video | Federica Zille e Luciano Spalletti
© Da video | Federica Zille e Luciano Spalletti

© Da video | Federica Zille e Luciano Spalletti

© Da video | Federica Zille e Luciano Spalletti

inter juventus
luciano spalletti
conferenza stampa
manuel locatelli

Ultimi video

01:22
Sabato c'è Inter-Juve

Sabato c'è Inter-Juve

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

01:22
Sabato c'è Inter-Juve

Sabato c'è Inter-Juve

I più visti di Juventus

Federica Zille e Luciano Spalletti

"Posso darti un bacio?": Spalletti show con Federica Zille dopo Juve-Lazio

SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

Tardelli all'attacco: "Manca qualcuno che ami la Juve, con i francesi un disastro ma restano lì"

Troppi errori arbitrali, la Juve non ci sta: penalizzata nella corsa Champions

Conceiçao: "Mi vedo a lungo alla Juventus. Contro l'Inter per dimostrare che siamo grandi"

MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:49
Atalanta, De Ketelaere operato al menisco: i tempi di recupero
16:41
L'Atalanta recupera Scamacca per la Lazio
16:26
Lazio, escluse fratture per Pedro: "Spero di tornare presto"
16:15
Napoli, il direttore dell'area business: "Serve lo stadio nuovo, non 'pezze' all'attuale"
16:10
Il Milan a pranzo e Roma-Juve di sera: anticipi e posticipi della 27esima giornata