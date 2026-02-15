Locatelli: "Orgoglioso della squadra che siamo, oggi più di ieri solo la Juve"

"Sono orgoglioso della squadra che siamo. Oggi più di ieri solo la Juve, fino alla fine": è il messaggio pubblicato sui social dal capitano bianconero, Manuel Locatelli, dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Inter in un derby d'Italia caratterizzato dalle polemiche arbitrali contro l'arbitro La Penna per l'espulsione di Kalulu a fine primo tempo. Il portiere, Michele Di Gregorio, ha invece postato alcune immagini della gara aggiungendo due cuori, uno bianco e uno nero. Anche Dusan Vlahovic ha voluto mostrare la propria vicinanza ai compagni, "Orgoglioso di voi" si legge nelle sue storie Instagram mentre ripubblica un post del club al triplice fischio finale. "Orgogliosi di noi. Orgogliosi del vostro sostegno. Fieri di essere bianconeri" è il messaggio sul proprio sito ufficiale della Juve.