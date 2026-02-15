Enrico Letta attacca: "Bastoni out dalla Nazionale". Ma Buffon...

Anche Enrico Letta è andato in scia alle polemiche arbitrali di Inter-Juve e l'espulsione di Kalulu. "Bastoni non va convocato in Nazionale" ha scritto l'ex premier su X, riferendosi alla simulazione del difensore nerazzurro che ha tratto in inganno La Penna. Il post di Letta, grande tifoso del Milan, ha infiammato diversi tifosi nerazzurri: "E cosa dire di Buffon che è capo-delegazione azzurro?" la risposta più quotata, con riferimento all'episodio di Milan-Juve 2012 quando l'ex portiere bianconero, oggi dirigente in Nazionale, era stato protagonista nel caso della rete di Muntari non convalidata nonostante avesse superato la linea di porta. "Se me ne fossi accorto non avrei aiutato l'arbitro" le parole di Buffon 14 anni fa.