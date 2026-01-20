L'Ifab cambia ancora il calcio: conto alla rovescia su rimesse laterali e calci di rinvio

Per quanto riguarda il protocollo del Var, l'assemblea ha raccomandato che l'intervento rimanga limitato alle quattro situazioni concrete che possono cambiare l'esito della partita (gol, rigori, cartellini rossi diretti ed errori di identità). Tre le estensioni specifiche: i cartellini rossi derivanti da secondi cartellini gialli errati; i casi in cui la squadra sbagliata viene penalizzata per un fallo che comporta un cartellino rosso o giallo; i calci d'angolo chiaramente assegnati in modo errato, a condizione che ciò possa essere fatto immediatamente. L'ABM ha deciso di proseguire con le prove relative al fuorigioco e sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della tecnologia semi-automatica per il fuorigioco e sulla prova in corso guidata dalla Fifa del Football Video Support.