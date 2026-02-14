Pagelle bianconere: Cambiaso croce e delizia, Locatelli non si ferma mai

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Di Gregorio 5,5 - Colpe troppo evidenti sull'1-0. Rimedia dopo, ma l'errore è clamoroso.

Kalulu 6 - Al netto della prima ammonizione, la seconda non c'è: espulso ingiustamente.

Bremer 6,5 - Sempre preciso e puntuale nell'anticipare gli attaccanti dell'Inter.

Kelly 6,5 - Insieme a Bremer imbriglia l'attacco nerazzurro nonostante l'inferiorità numerica.

Cambiaso 6,5 - Croce e delizia bianconera: fa autogol, poi rimedia. Pericoloso anche a inizio secondo tempo.

Locatelli 7 - È il simbolo di una Juve che non molla mai: e poco importa se il gol non è decisivo.

Miretti 6 - Torna in mediana per sostituire Thuram e gioca una buona partita, senza strafare o commettere errori.

Conceiçao 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo, sacrificato nella ripresa dopo il rosso a Kalulu.

McKennie 6,5 - Suo l'assist dell'1-1, anche se poi sbaglia da pochi passi.

Yildiz 6 - Meno pericoloso del solito, ma l'inferiorità numerica condiziona pure lui.

David 6 - Il meno incisivo dell'attacco bianconero, ma si sacrifica come tutti i suoi compagni.

Holm 6 - Dentro per dare equilibrio dopo il rosso a Kalulu.

Cabal 6 - Il suo ingresso sistema ulteriormente dal punto di vista tattico la Juve.

Boga 6 - Prende il posto di Yildiz per sfruttare la sua velocità, anche in fase difensiva.

Koopmeiners 6 - Entra bene e salva sulla linea il possibile 4-2, dando una speranza ai suoi.

Openda 6 - Non ha modo di incidere particolarmente, complice anche lo scenario nel quale viene inserito.