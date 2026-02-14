JUVENTUS

Pagelle bianconere: Cambiaso croce e delizia, Locatelli non si ferma mai

Di Gregorio sbaglia ma si riscatta, bene Bremer

14 Feb 2026 - 23:07
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
Di Gregorio 5,5 - Colpe troppo evidenti sull'1-0. Rimedia dopo, ma l'errore è clamoroso.
Kalulu 6 - Al netto della prima ammonizione, la seconda non c'è: espulso ingiustamente.
Bremer 6,5 - Sempre preciso e puntuale nell'anticipare gli attaccanti dell'Inter.
Kelly 6,5 - Insieme a Bremer imbriglia l'attacco nerazzurro nonostante l'inferiorità numerica.
Cambiaso 6,5 - Croce e delizia bianconera: fa autogol, poi rimedia. Pericoloso anche a inizio secondo tempo.
Locatelli 7 - È il simbolo di una Juve che non molla mai: e poco importa se il gol non è decisivo.
Miretti 6 - Torna in mediana per sostituire Thuram e gioca una buona partita, senza strafare o commettere errori.
Conceiçao 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo, sacrificato nella ripresa dopo il rosso a Kalulu.
McKennie 6,5 - Suo l'assist dell'1-1, anche se poi sbaglia da pochi passi.
Yildiz 6 - Meno pericoloso del solito, ma l'inferiorità numerica condiziona pure lui.
David 6 - Il meno incisivo dell'attacco bianconero, ma si sacrifica come tutti i suoi compagni.
Holm 6 - Dentro per dare equilibrio dopo il rosso a Kalulu.
Cabal 6 - Il suo ingresso sistema ulteriormente dal punto di vista tattico la Juve.
Boga 6 - Prende il posto di Yildiz per sfruttare la sua velocità, anche in fase difensiva.
Koopmeiners 6 - Entra bene e salva sulla linea il possibile 4-2, dando una speranza ai suoi.
Openda 6 - Non ha modo di incidere particolarmente, complice anche lo scenario nel quale viene inserito.

inter-juventus
pagelle juve

