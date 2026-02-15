Inter-Juve e caso Kalulu, Rocchi: "Errore di La Penna chiaro, ma tutti cercano di fregarci"
Gianluca Rocchi © italyphotopress
"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla". Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, al telefono con l'Ansa riconosce immediatamente l'errore del direttore di gara romano in Inter-Juve nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu.
Ma puntualizza, a proposito dell'atteggiamento dell'interista Bastoni."La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perché ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".