Giaccherini contro Bastoni: "Mi ha infastidito la sua esultanza, Chiellini mi aveva insegnato altro"

15 Feb 2026 - 10:00

Emanuele Giaccherini, intervenuto a Dazn nel post-partita di Inter-Juventus, ha criticato aspramente l'atteggiamento di Alessandro Bastoni, reo di aver cercato il contatto per provocare il rosso a Kalulu. L'ex centrocampista bianconero non ha usato giri di parole: "Mi ha infastidito anche l'esultanza di Bastoni", aggiungendo che il difensore nerazzurro "ha fatto la furbata, parliamoci chiaro". Giaccherini ha poi richiamato i valori sportivi appresi in carriera, lanciando una stoccata al giocatore interista: "Ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e mi ha insegnato la correttezza in campo", sottolineando la mancanza di lucidità e stile in un match così teso.

