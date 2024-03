Juventus, Rabiot torna in gruppo: Allegri punta a riaverlo col Genoa

JUVENTUS

Il francese ha svolto parte dell'ultimo allenamento con la squadra, l'obiettivo del tecnico è averlo pronto per domenica

Max Allegri è vicino a recuperare una pedina importante per il rilancio della sua Juventus. Adrien Rabiot ha svolto parzialmente in gruppo l'allenamento di giovedì alla Continassa e il suo rientro sembra ormai prossimo. Il francese, che si era infortunato all'alluce in uno scontro con Bremer in occasione di Juve-Frosinone, con tutta probabilità tornerà a disposizione del tecnico per la sfida col Genoa di domenica.

L'obiettivo di Allegri è quello di averlo pronto per il lunch match della 29esima giornata, nel quale potrebbe anche chiedergli di stringere i denti e partire dal 1', vista l'emergenza a centrocampo. Con Rabiot di nuovo in campo si andrebbe a riformare il terzetto titolare, completato da Locatelli e McKennie, e tornerebbe ad accomodarsi in panchina Miretti.

La Juve è reduce da una striscia da incubo, con una sola vittoria nelle ultime sette partite ed è a caccia di un successo che le ridia fiducia per lo sprint finale nel quale dovrà difendere il posto Champions. Per la sfida ai ragazzi di Gilardino rientrerà anche Vlahovic, scontata la squalifica, e tornerà a disposizione Perin, che si è allenamento pienamente in gruppo.

