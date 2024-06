Pogba, parole di addio al calcio: "E' finita, non esisto più"

intervista SHOCK

Il centrocampista francese sembra vicino ad annunciare il ritiro: "Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto"

Su Paul Pogba è calato il silenzio dopo la lunga squalifica per doping, che di fatto sta rischiando di chiudere la sua carriera. Anzi, sembrerebbe averla già chiusa a giudicare dalle parole che il centrocampista francese ha rilasciato in una videointervista al social "hietip.sports", che l'ha diffusa sui propri canali, assieme a immagini del "Polpo" che solleva la Coppa del mondo e in azione con le maglie di Juventus e Manchester United. "E' finita, Paul Pogba non esiste più", ha annunciato il campione transalpino.

Il quotidiano 'The Guardian Nigeria' ha pubblicato anche altri brani dell'intervista, che non sono ancora stati divulgati, attribuendo a Pogba queste frasi: "Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto". Insomma, parole che, se confermate, non lasciano spazio a grandi interpretazioni: in prtacia Pogba ha fatto capire che l'annuncio del suo ritiro è dietro l'angolo.

Al momento il suo contratto con la Juventus non è stato ancora rescisso perché si attende il ricorso contro la squalifica, ma è ormai chiaro che il suo futuro sia lontano da Torino. E probabilmente anche dal calcio giocato.