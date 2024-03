Pogba torna a parlare: "Mai cresciuto e imparato così tanto in un anno"

© Getty Images

Nel giorno del suo 31.mo compleanno, Paul Pogba torna a parlare e lancia un messaggio di speranza nonostante le grandi difficoltà dopo la lunga squalifica per doping. "Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno", ha scritto il centrocampista della Juve sul suo profilo Instagram a corredo di alcune foto che lo ritraggono da solo e con i figli. "Le prove che Allah manda sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte ma qualunque cosa accada, Al hamdoulilah - si legge ancora nel testo -. Al hamdoulilah per i buoni, i cattivi, i momenti duri e i tempi di tranquillità".