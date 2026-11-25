"Io accetto tutte le critiche e le scelte del mister. Io cerco di dare il mio contributo sempre, che sia Inter o Italia". Così Nicolò Barella dopo la vittoria dell'Inter sullo Stoccarda a San Siro in Champions League. "Noi siamo abituati a sentire tante cose sull'Inter - ha aggiunto a Sky Sport -. Siamo abituati a sentire tante cose verso di noi. L'Inter fa parlare, è giusto. Ci sono grosse aspettative, non ci nascondiamo e non ci siamo mai nascosti. Le critiche le prendiamo, a volte sono un po' esagerate. L'importante oggi era solo vincere. Abbiamo messo quella voglia di combattere che a volte ci era mancata".