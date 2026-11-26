Un episodio surreale ha segnato la gara di AFC Champions League Two tra gli emiratini dell'Al Jazira e gli iraniani del Gol Gohar, dove l'arbitro siriano Hanna Hattab è stato sostituito nell'intervallo dal quarto uomo Ammar Abu Alou dopo essere apparso in evidente stato confusionale.
La vicenda è precipitata intorno al 32° minuto di gioco quando, in seguito a un fallo commesso a centrocampo su Ali Asghar Ashouri, il direttore di gara con lo sguardo perso nel vuoto ha estratto un cartellino giallo all'indirizzo del portiere dell'Al Jazira Ersin Destanoglu, completamente estraneo all'azione.
Annullata la sanzione dopo diversi minuti di stop e il confronto con gli assistenti, durante l'intervallo il club iraniano ha minacciato di non riprendere la partita denunciando che l'ufficiale "non era in uno stato normale" e sostenendo di averlo visto assumere alcolici prima del calcio d'inizio.
Manca ancora una nota ufficiale ed eventuali provvedimenti disciplinari da parte della confederazione asiatica.