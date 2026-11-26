"Il Psg ha fatto sapere di prendere molto seriamente i fatti segnalati - scrive sempre il noto portale -. Sono in corso indagini per chiarire completamente l'accaduto -. Secondo le nostre fonti, il club francese ha anche informato i delegati della Uefa in merito alla vicenda. Se queste accuse si rivelassero fondate, il club parigino chiederebbe sanzioni esemplari contro i responsabili, come già accaduto nel settembre 2022 durante la partita Psg-Juventus, quando si verificarono episodi di razzismo e saluti nazisti nel settore ospiti del Parco dei Principi. Due tifosi italiani furono arrestati e successivamente condannati dai tribunali francesi a multe e divieti di accesso allo stadio. Più recentemente, anche un tifoso del Barcellona è stato sottoposto a procedimento giudiziario per un saluto nazista eseguito al Parco dei Principi nell'aprile 2024".