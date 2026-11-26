Norberto Neto torna titolare tra i pali della Juventus nella sfida di questa sera contro l'Omonia in Europa League a distanza esatta di 3.480 giorni dalla sua ultima presenza ufficiale in maglia bianconera. Il portiere brasiliano trentasettenne, tornato a Torino a settembre per sopperire all'infortunio di Kamil Grabara e che oggi darà un turno di riposo a Guglielmo Vicario, chiude così un'attesa durata quasi dieci anni - nove anni e mezzo per l'esattezza - dall'ultima apparizione con la divisa juventina risalente al 17 maggio 2017.