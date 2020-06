Paratici allo scoperto: "Arthur? Parlato tanto col Barça"

JUVENTUS

Arthur piace alla Juventus e non è più un mistero. Anche Fabio Paratici è uscito allo scoperto e ha ammesso i contatti con il Barcellona: "Abbiamo parlato con il Barcellona frequentemente. In questo momento tutte de due le squadre stanno giocando partite importanti e quindi abbiamo preferito bypassare questo periodo”. Il direttore sportivo bianconero sta trattando un possibile scambio con Pjanic.

Fiducia su Dybala: "Credo che non si sia dimenticato anzi lo ha fatto molte partite e molto bene. Logicamente siamo in un periodo in cui è difficile essere brillante, quando le sudare si chiudono si fa fatica ad avere il guizzo. Questa credo sia l’analisi corretta. Come sempre in questi ultimi anni siamo in corsa su tutti i fronti in questo periodo dell’anno. Con equilibrio e coerenza è quello che pensiamo, andiamo avanti con fiducia”.