Totti: "Roma candidata per lo scudetto insieme all'Inter"

"Roma e Inter sono le candidate per il titolo, non diciamo niente e aspettiamo il resto del campionato. Tra 10 o 15 giornate vedremo". Così Francesco Totti, bandiera della Roma e advisor della Maxima Roma, a margine della presentazione della squadra di basket della Capitale. "Roma non la accantonerò mai, è la mia pelle. Stiamo li, siamo partiti bene e spero possa continuare su questi livelli. La mia una ripicca a chi non mi ha cercato? Non è una ripicca, ma un progetto che mi ha entusiasmato. Sono contento perché per me lo sport viene prima di tutto", conclude.