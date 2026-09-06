Juventus, Spalletti: "Dobbiamo migliorare nelle scelte, sul carro di Kolo ci resto fino alla fine"

"Sono sul carro di Kolo Muani e ci rimango, si vedrà alla fine dove quel carro ci porterà. Io ci rimarrò fino alla fine del campionato". Il tecnico della Juve Luciano Spalletti difende il suo attaccante dopo il pareggio contro il Milan. "Noi la partita l'abbiamo fatta, la Juve è stata sempre lì a pressare di continuo, ha tentato di alzare il ritmo e il volume della partita. Volevamo fare la gara, le intenzioni sono state quelle corrette, poi è chiaro che bisogna migliorare nelle scelte - ha detto a Dazn - Ci sono dei particolari e delle piccolezze che sono girate male, ma oggi la squadra ha avuto la forza di continuare perché non meritava di andare sotto e anche quando è andata sotto è rimasta con la stessa faccia e identità, e alla fine è stata premiata. Siamo alla terza partita, il Milan è una grandissima squadra, noi lo possiamo diventare e io sono fiducioso. Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno dimostrato".