Milan, allarme subito rientrato per Gila: ci sarà contro la Lazio

L'uscita dal campo di Mario Gila nel finale di Juventus-Milan aveva creato un po' di apprensione tra i tifosi milanisti, ma l'allarme sulle condizioni del difensore rossonero è rientrato dopo poche ore: ieri lo spagnolo ha infatti lavorato regolarmente in gruppo, svolgendo un allenamento di scarico insieme a coloro che hanno giocato contro i bianconeri. Oggi Gila, come tutto il gruppo rossonero, godrà di un giorno di riposo e poi da domani mattina incomincerà a preparare la trasferta in casa della 'sua' Lazio.