Dopo 47 partite l’Al-Hilal di Simone Inzaghi perde per la prima volta

08 Set 2026 - 12:38
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© italyphotopress

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Impresa del Neom nella Saudi Pro League. La squadra allenata da Christophe Galtier ha espugnato il campo dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi con un netto 0-2, infliggendo all’attuale capolista la prima sconfitta nei 90 minuti. Da quando il tecnico italiano è arrivato in Arabia Saudita dopo una serie impressionante di 47 partite (tra Saudi League, Champinos asiatica e coppe nazionali) consecutive senza k.o. A far capitolare l'ex tecnico dell'Inter un autogol di un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Kalidou Koulibaly. L'ex Napoli ha messo nella sua porta lo 0-1, poi Amadou Kone ha firmato il definitivo 0-2.

Inzaghi aveva chiuso la passata stagione imbattuto: ciò nonostante in campionato è stato beffato dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e nella Champions asiatica eliminato ai rigori dall'Al-Saad di Roberto Mancini.  

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