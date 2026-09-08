Juventus, la rivalutazione degli esuberi: il 57% dei punti arriva da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti

Dell'argentino si è detto molto nelle settimane di trattative, visto che Simeone lo avrebbe voluto nuovamente all'Atletico Madrid dopo il prestito della scorsa stagione. Non se ne è fatto nulla, però, anche perché Luciano Spalletti lo ha apprezzato nel ritiro estivo spingendo la dirigenza bianconera a non privarsene. Diversa la storia del centrocampista olandese, che probabilmente a Vinovo avrebbero ceduto volentieri se fosse arrivata una proposta concreta. Poi Kop è rimasto e allora il tecnico toscano cercherà, come con Douglas Luiz, di rivitalizzarlo.