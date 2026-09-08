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Juventus, la rivalutazione degli esuberi: il 57% dei punti arriva da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti

Il pareggio con il Milan firmato da Gatti conferma la tendenza della Juventus: oltre il 50% dei punti stagionali arriva dai giocatori che erano sul mercato

08 Set 2026 - 10:39
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Federico Gatti ci ha messo quattro minuti per colpire il Milan e regalare alla Juventus un insperato quanto meritato pareggio. Il centralone bianconero è stato gettato nella mischia nel finale di partita da Luciano Spalletti per sparigliare le carte, mossa che anche in futuro potrebbe ripetere viste certe caratteristiche fisiche del giocatore. Un gol che ha fruttato almeno un punticino, utile a restare agganciati proprio ai rossoneri e al Como (in attesa di Udinese-Lazio), e per mantenere l'imbattibilità stagionale.

Un gol, tra l'altro, che irrobustisce una statistica che, considerato il numero esiguo di partite giocate sin qui, al momento rientra più che altro nel campo delle curiosità ma che resta da segnalare: il 57,1% dei punti della Juve in campionato arriva da giocatori considerati "esuberi", "fuori progetto" o comunque destinati alla cessione nel mercato estivo ma che poi sono rimasti a Torino.

Gatti, infatti, era stato più volte accostato al Napoli una volta che Gila era finito al Milan ma le mancate partenze nel reparto arretrato azzurro non hanno permesso al difensore di ricongiungersi con Allegri. E se andiamo a Juve-Parma della settimana prima chi troviamo nel tabellino dei marcatori? Prima Nico Gonzalez, poi Teun Koopmeiners.

Dell'argentino si è detto molto nelle settimane di trattative, visto che Simeone lo avrebbe voluto nuovamente all'Atletico Madrid dopo il prestito della scorsa stagione. Non se ne è fatto nulla, però, anche perché Luciano Spalletti lo ha apprezzato nel ritiro estivo spingendo la dirigenza bianconera a non privarsene. Diversa la storia del centrocampista olandese, che probabilmente a Vinovo avrebbero ceduto volentieri se fosse arrivata una proposta concreta. Poi Kop è rimasto e allora il tecnico toscano cercherà, come con Douglas Luiz, di rivitalizzarlo.

Intanto anche lui, come Gatti e Nico, ha messo la firma su 4 dei 7 punti conquistati sin qui in campionato: oltre la metà percentuale, appunto. Chissà che non sia un fattore decisivo per tutta la stagione visto che tra Serie A, Europa League e Coppa Italia ci sarà bisogno di tutti. Mercato invernale permettendo...

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