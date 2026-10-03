Licina, assist e infortunio contro la sua Juve: futuro in bianconero? La situazione

Poi l'assist a Bonazzoli, decisivo per la vittoria, nell'amichevole della Continassa di fronte alla sua Juventus. Poco dopo, è arrivato anche l'infortunio al polso che lo ha costretto all'operazione al J-Medical. Un contrattempo che non dovrebbe pregiudicare il suo percorso stagionale, decisivo per farsi spazio in Italia e tra i grandi. Dal suo arrivo nella scorsa sessione invernale, gli step di crescita sono stati rapidissimi: dalla primavera juventina è passato subito alla Next Gen, dove ha raccolto 13 presenze e segnato il suo primo gol tra i professionisti.