I big del Burkina Faso si rifiutano di giocare con l'Argentina di Messi: colpa... di un aereo

Ha del clamoroso quanto sta accadendo da giorni intorno ad Argentina-Burkina Faso, amichevole in programma tra poche ore (le 2 italiane), a Buenos Aires. La nazionale africana infatti, affronterà l'Albiceleste con gli Under 23 dopo che un solo calciatore della prima squadra ha accettato di volare con direzione Buenos Aires.
La decisione è arrivata dopo i numerosi ritardi aerei che costringeranno il Burkina Faso ad arrivare con appena cinque ore di anticipo nella capitale argentina dopo un lunghissimo viaggio di ben undici ore. I big, dopo la cancellazione del primo volo charter si sono rifiutati di raggiungere comunque l'Argentina nonostante, per convincerli, si è mosso anche il governo del paese.
L'amichevole, che si giocherà alle 21 locali, verrà considerata ugualmente di classe A: in questo modo l'Albiceleste comincerà a scontare le squalifiche inflitte a Leandro Paredes, Nahuel Molina e Thiago Almada dopo la finale del Mondiale.