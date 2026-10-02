Amichevoli: la Juventus perde a sorpresa con la Cremonese alla Continassa, finisce 0-1

Sono i grigiorossi a partire forte, e poco prima del quarto d’ora arriva anche la rete che decide il match: errore in uscita di Amaradio, Elia innesca il giovane talento (proprio di proprietà della Juve) Licina che apparecchia per l’1-0 di Bonazzoli, che batte Pinsoglio al 12’. Qualche minuto più tardi il terzo portiere juventino nega il raddoppio prima a Elia e poi a Barbieri, con i bianconeri che però non sembrano trovare la quadra. Provano a dare una scossa prima Gatti e poi Amaradio, con Kolo Muani (ancora con la fasciatura alla mano destra la frattura a un dito subita contro l'Atalanta) che invece è inceppato e commette qualche errore tecnico di troppo.