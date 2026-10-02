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Amichevoli: la Juventus perde a sorpresa con la Cremonese alla Continassa, finisce 0-1

Decide un gol di Bonazzoli al 12’: tanti giovani in campo per Spalletti, Cambiaso provato a centrocampo

02 Ott 2026 - 14:40
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© instagram | Amichevole Juventus-Cremonese
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Amichevole amara alla Continassa per la Juventus in questa sosta Nazionali: la Cremonese di Pecchia (tra l'altro ex giocatore bianconero) si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli al 12’, che sfrutta l’assist di Licina dopo una palla persa dal giovane Amaradio. Kolo Muani inceppato in attacco, con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Esordio per i figli d’arte Marchisio e Montero. 

Sono i grigiorossi a partire forte, e poco prima del quarto d’ora arriva anche la rete che decide il match: errore in uscita di Amaradio, Elia innesca il giovane talento (proprio di proprietà della Juve) Licina che apparecchia per l’1-0 di Bonazzoli, che batte Pinsoglio al 12’. Qualche minuto più tardi il terzo portiere juventino nega il raddoppio prima a Elia e poi a Barbieri, con i bianconeri che però non sembrano trovare la quadra. Provano a dare una scossa prima Gatti e poi Amaradio, con Kolo Muani (ancora con la fasciatura alla mano destra la frattura a un dito subita contro l'Atalanta) che invece è inceppato e commette qualche errore tecnico di troppo.

Il primo tempo si chiude quindi con i grigiorossi avanti di un gol, e nella ripresa le cose non cambiano: la squadra di Pecchia si permette anche di gestire a tratti il possesso del pallone, prima del valzer dei cambi. Tanti giovani entrano da una parte e dall’altra, tra le file bianconere anche i figli di Montero e Marchisio. Ad avere la chance del pari è ancora una volta Kolo Muani, innescato da Makiobo, ma il francese spreca. Vince la Cremonese 1-0.

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