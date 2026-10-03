Pari in amichevole per la Lazio, 3-3 con la Juve Stabia con Lotito a bordo campo

Amichevole per la Lazio che, sotto gli occhi del presidente Claudio Lotito seduto a bordo campo insieme al ds Fabiani, pareggia 3-3 contro la Juve Stabia, formazione che milita in Serie B. Sono i biancocelesti a passare in vantaggio con Noslin che va a segno di testa su assist di Farcomeni. Bastano due minuti alla Juve Stabia, però, per riportare il punteggio in parità con Buglio. Nel finale di primo tempo ancora botta e risposta con Zaccagni a riportare avanti la squadra di Gattuso, su assist di Pedraza, e Maistro, con un gran destro da fuori, a pareggiare nuovamente il conto sul 2-2 che chiude il primo tempo. Nella ripresa, in cui si rivede in campo anche Dele-Bashiru dopo lo stop per infortunio, la Lazio avrebbe nuovamente la possibilità per passare avanti ma Pinamonti si fa parare il calcio di rigore guadagnato da Serra. La Juve Stabia prende così coraggio e riesce a passare avanti con il gol di Sana Fernandes, ex Primavera biancoceleste, ma a fissare il punteggio sul 3-3 finale ci pensa proprio Pinamonti che sfrutta l'errore del portiere avversario sul pressing di Noslin per mettere in rete e farsi perdonare l'errore dal dischetto.