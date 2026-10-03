Caso Ronaldo, interviene Bruno Fernandes: "Ho parlato con lui, il Portogallo deve restare unito"

03 Ott 2026 - 19:36
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Alla vigilia dell'ultimo impegno di questa sosta contro la Norvegia, Bruno Fernandes, colonna del Portogallo, ha detto la sua sul caso che riguarda CR7. "Gli ho parlato, e quello che gli ho detto è quello che ripeto qui: la cosa più importante è che, a prescindere da quello che succederà, Cristiano Ronaldo non smetterà mai di essere il più grande simbolo della nostra nazionale, del nostro calcio e del Paese. Per quello che ha fatto non solo in Portogallo ma in tutto il mondo".

E ancora: "Ha un posto riservato non solo tra i migliori di tutti i tempi, ma anche nel cuore di tutti i portoghesi, e la cosa più importante è che smettiamo di creare divisioni; non ci sono divisioni nella Nazionale. È una sola e tale rimarrà, nonostante le critiche che potrebbero arrivare dall'esterno. La cosa importante è che la cosa finisca bene per entrambe le parti" ha concluso il fantasista del Manchester United. 

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