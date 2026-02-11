Le ultime dalla Continassa: McKennie a parte, Conceiçao di nuovo in gruppo

Notizie confortanti anche per Francisco Conceiçao. Il portoghese ha recuperato dai problemi muscolari che l'avevano costretto a saltare la sfida contro i biancocelesti e oggi era regolarmente in gruppo. Il classe 2002 vuole esserci a tutti i costi a Milano e anche ieri, nonostante il giorno libero, si è allenato in solitaria. Insomma, segnali molto chiari per Spalletti.