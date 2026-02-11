Verso Inter-Juventus

Le ultime dalla Continassa: McKennie a parte, Conceiçao di nuovo in gruppo

L'americano si è fermato per un taglio alla tibia ma sarà regolarmente con i compagni già da domani 

11 Feb 2026 - 15:26
Archiviato il pareggio contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, la Juventus si butta a capofitto nella preparazione del big match di San Siro contro l'Inter in programma sabato sera. 

Dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti, oggi i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa. Proprio dal quartier generale della Vecchia Signora arrivano due importanti novità. Una riguarda Weston McKennie: lo statunitense si è allenato a parte a causa dei cinque punti di sutura alla tibia per il taglio rimediato domenica ma già da domani sarà di nuovo con il resto dei compagni. Dunque, nulla di preoccupante: l'uomo del momento in casa Juve dovrebbe essere regolarmente titolare contro i nerazzurri. 

Notizie confortanti anche per Francisco Conceiçao. Il portoghese ha recuperato dai problemi muscolari che l'avevano costretto a saltare la sfida contro i biancocelesti e oggi era regolarmente in gruppo. Il classe 2002 vuole esserci a tutti i costi a Milano e anche ieri, nonostante il giorno libero, si è allenato in solitaria. Insomma, segnali molto chiari per Spalletti. 

Nuova quarta maglia Juventus 2025-26: Adidas sceglie le strisce orizzontali

inter-juventus
weston mckennie
francisco conceicao
luciano spalletti

