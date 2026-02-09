Spalletti show a Dazn: bacio a Federica Zille per spiegare i rigori dopo Juve-Lazio

Siparietto decisamente imprevisto nel post-partita di Juventus-Lazio su Dazn. Luciano Spalletti, mentre stava parlando in generale del concetto di calcio di rigore nel calcio moderno, si è soffermato sulla definizione di contatto che può portare appunto a un penalty. All'improvviso l'allenatore della Juventus, rivolgendosi a Federica Zille che lo stava intervistando, le ha chiesto: "Ti posso dare un bacio? Anche questo è un contatto" e poi le ha dato un bacio sulla spalla. Inizialmente sorpresa, la giornalista si è poi lasciata andare a un sorriso. Spalletti ha continuato: "Ti do una carezza (e dà una carezza alla Zille, ndr)? È un contatto. Bisogna vedere che contatto si fa o se è un impatto".