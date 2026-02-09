Tardelli all'attacco: "Manca qualcuno che ami la Juve, con i francesi un disastro ma restano lì"

"Credo che manchi qualcuno che ami la Juventus. L'Avvocato non usava la Juventus come business ma perché gli piaceva stare con i giocatori. Adesso è tutto business e i proprietari non seguono molto". L'ex bianconero Marco Tardelli è durissimo contro l'attuale dirigenza bianconera. "Io non ho mai avuto un grandissimo rapporto con Andrea Agnelli ma forse lo rimpiango perché almeno lui amava la Juve, era sul campo - ha detto a margine della presentazione del film documentario 'Juventus, Primo Amore', che celebra i successi del decennio 1975-1985 - Poteva sbagliare anche molte cose però era lì e c'era qualcuno con cui poter parlare. Adesso non c'è più un italiano, ora sono entrati i francesi e nonostante abbiamo fatto un disastro continuano a stare lì. Io spero che la Juve trovi un proprietario". "Noi vivevamo un'altra epoca, non c'era rivalità perché eravamo undici titolari. Ma non c'è futuro senza passato - ha detto Zibi Boniek - Una volta c'erano le bandiere, oggi il calcio è diverso e bisogna adeguarsi. Quanto finisce tra quella Juve e quella di oggi? 1-0 per noi perché abbiamo 70 anni...".