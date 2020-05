La Juve richiama gli stranieri, Ronaldo atteso nelle prossime ore

La Juve ha richiamato i suoi giocatori all'estero dopo l'ok agli allenamenti individuali dal Viminale. Problemi risolti per Cristiano Ronaldo, impossibilitato in un primo momento a rientrare in Italia da Madeira in quanto bloccato dalla limitazioni di volo imposte dalle autorità portoghesi. Come riferisce la stampa portoghese, che mostra anche le immagini, l'aereo privato di CR7, un Gulfstream G200 Galaxy, è atterrato all'aeroporto di Funchal proveniente da Madrid, per prelevare solo bagagli e membri dello staff. Risolti, quindi i problemi di autorizzazione riscontrati nel pomeriggio, che sembravano poter ritardare il rientro dell'attaccante a Torino. L'asso portoghese è atteso in Italia nelle prossime ore.