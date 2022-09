La Juve fa quadrato dopo le critiche, il post su Twitter: "Insieme"

MOMENTO NO

Confronto tra dirigenza al completo e area tecnica: col Monza serve la reazione

Mentre squadra e allenatore sono travolti dalle critiche dopo la sconfitta col Benfica che compromette il cammino in Champions League e sui social spopola l'hashtag #Allegriout, la Juventus fa quadrato e con un post su Twitter ("Insieme") prova a tenere unito l'intero ambiente, sotto shock dopo questo avvio di stagione. In giornata si è tenuto un confronto (doveroso) tra dirigenza e area tecnica, dai toni accesi ma costruttivi. A far preoccupare è sia la tenuta fisica della squadra, che dopo 20' smette di giocare, che mentale, con l'incapacità di reagire e reggere alla pressione. Il management non ha nascosto anche una certa sorpresa per la dura contestazione dei tifosi. A questo punto la sfida contro il Monza di domenica diventa un crocevia fondamentale: serve una reazione e da ora sono tutti sotto esame.

Il momento è davvero delicato, con la squadra che non ingrana ed è già attardata in campionato e con un piede fuori dalla Champions League. Così c'erano proprio tutti, da Agnelli a Nedved, passando per Cherubini e Arrivabene, al briefing post partita con Allegri e l'area tecnica. Un confronto inevitabile visti i tanti problemi della squadra, con l'acqua alla gola anche a causa dei tanti infortuni ma che non devono essere un alibi. Il tempo per recuperare c'è tutto, ma solo a condizione di cambiare marcia e atteggiamento. Già a partire dal Monza, match che ha tutte le sembianze della classica ultima spiaggia.

All'indomani della pesante sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juventus è tornata subito ad allenarsi alla Continassa. Il calendario impone di pensare subito alla prossima partita, che vedrà impegnati i bianconeri domenica pomeriggio a Monza. La squadra di Max Allegri si è ritrovata alla Continassa questa mattina: scarico come sempre per chi ha giocato ieri sera, esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra nella metà campo avversaria con finalizzazione, lavori tecnici per ruolo e partitella per il resto del gruppo, con cui ha lavorato anche Wojciech Szczesny. Domani si torna in campo al mattino.

