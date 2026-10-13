Kolo Muani sulle spalle di Woltemade, ma la Juve ha già un numero 9 nel mirino

E allora, con l'Europa League e il Celta dietro l'angolo e la necessità di fare punti, non è escluso che Spalletti si giochi davvero la carta delle due punte. In attesa che il club trasformi in realtà una promessa appena fatta. A gennaio, anche se si tratta sempre di un mercato altamente complesso, la società proverà a regalare a Lucio un altro centravanti. Un centravanti che abbia gol nelle gambe e capacità di stare in mezzo all'area, dove la lotta esclude Kolo Muani e la freddezza fa fuori Woltemade.



Il nome? Da individuare, come spesso accade in queste situazioni, tra i giocatori che hanno trovato poco spazio altrove ma che di qualità ne possono aggiungere. Come non pensare all'affare Malen-Roma di qualche mese fa? Una eccezione rispetto al solito, ma anche un esempio di lungimiranza buono per essere copiato e incollato in casa Juve. Nel frattempo, però, tocca mettere una pezza e allora sarà Spalletti a decidere una direzione che possa sembrare giusta. Il doppio centravanti è la domanda, la risposta è il mestiere di Lucio.