Undici tifosi del Levski Sofia sono rimasti feriti negli scontri con quelli dell'Olympique Marsiglia sugli spalti del Vélodrome in occasione del match di Europa League di ieri sera. Lo riporta Bfmtv. Circa dieci minuti prima del fischio d'inizio, diverse decine di tifosi del Marsiglia e del Levski sono stati coinvolti in gravi incidenti, tra cui il lancio di oggetti e fumogeni tra i due gruppi, l'uso di armi da taglio. Una situazione che ha portato all'intervento della polizia in tenuta antisommossa. L'Om rischia pesanti sanzioni da parte dell'Uefa.