Inter, Pio Esposito: "Contento di essermi sbloccato, dopo le parole ecco i fatti"

"Abbiamo avuto l'approccio giusto e l'abbiamo indirizzata subito. Le sconfitte si analizzano, è giusto farlo e lo abbiamo fatto. E sono contento che abbiamo dato seguito alle parole che ci siamo detti. Ce la giochiamo con tutti e i conti li faremo alla fine. Il gol che mancava da settembre? Per un attaccante il gol è sempre ossigeno ma il lavoro per la squadra viene prima di tutto e sono contento di essermi sbloccato". Così Pio Esposito a Sky Sport dopo il successo dell'Inter sul campo del Feyenoord.