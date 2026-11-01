Juve-Napoli, le pagelle bianconere: Alajbegovic, che magia! Kolo Muani solito pianto

VICARIO 7 - Una gran parata su Lucca al 7' del primo tempo e una bella uscita di piede fuori area a stoppare una pericolosa sortita di Politano.

KALULU 6 - Distratto quando nel primo tempo perde una palla sanguinosa che porta Lang a una conclusione che poteva essere letale. Si riprende e finisce per disputare una partita onesta.

BREMER 6.5 - Pronti, via e si fa beffare e anticipare da Lang il cui colpo di testa è sventata da un mezzo miracolo di Vicario. Poi rimette la barra dritta e sbaglia

pochissimo.

LUCUMI 5.5 - In marcatura è piuttosto attento, ma ha un paio di amnesie nel secondo tempo che rischiano di costare care (dal 71' KELLY SV).

CABAL 7 - La carta a sorpresa di Spalletti. Sulla sinistra spinge e tiene a distanza di sicurezza la coppia Di Lorenzo-Politano ed è il bianconero più pericoloso nel primo tempo con il suo colpo di testa che colpisce la traversa (dall'82' CAMBIASO SV)

McKENNIE 5 - Partita pasticciata, con tanti palloni persi e iniziative che si perdono nel vuoto. Unico spunto degno di nota, sul gong del primo tempo, un cross per Kolo Muani che di testa mette alto (dal 46' GATTI 5.5 - Entra come difensore "volante", pronto a dare il suo contributo anche in attacco. Senza apprezzabili risultati).

DOUGLAS LUIZ 6 - Regia senza squilli ma anche senza sbavature. Dal suo piede passano tantissimi palloni, non ha invenzioni particolari ma neppure si rende colpevole di sfondoni.

KOOPMEINERS 6 - Partita a due facce. Volitivo nel primo tempo quando macina chilometri e con il suo sinistro dà sempre l'impressione di poter generare spunti pericolosi. Cala vistosamente nella ripresa

ALAJBEGOVIC 7.5 - Va a intermittenza ma quando si accende crea pericoli come quando, sul finire del primo tempo, chiama Meret a una parata per nulla banale. Poi sgancia il missile mancino dalla distanza che inchioda Meret e decide la sfida (dal 71' BOGA 7 - Gol capolavoro con un destro mortifero che chiude la partita).

KOLO MUANI 4 - Segnare non segna e questa non è una notizia. Riesce a rovinare due interessanti azioni di contropiede, una per tempo. Pochissima roba l'intesa con Woltemade, esce senza rimpianti e tra i fischi (dal 59' ZHEGROVA 6 - Ha il merito di armare il sinistro di Alajbegovic dopo una bella transizione dalla destra al centro).

WOLTEMADE 5.5 - Lotta, sbraccia e sbuffa. Costringe Marianucci al primo giallo, partita di sacrificio ma la porta è ancora una chimera.