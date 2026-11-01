pagelle juve

Juve-Napoli, le pagelle bianconere: Alajbegovic, che magia! Kolo Muani solito pianto

Il gioiello del bosniaco vale una vittoria importantissima insieme allo splendido raddoppio di Boga. Il francese non ne azzecca una. Ottima prestazione di Cabal, la carta a sorpresa di Spalletti

di Matteo Dotto
01 Nov 2026 - 22:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 17
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

JUVENTUS

VICARIO 7 - Una gran parata su Lucca al 7' del primo tempo e una bella uscita di piede fuori area a stoppare una pericolosa sortita di Politano.
KALULU 6 - Distratto quando nel primo tempo perde una palla sanguinosa che porta Lang a una conclusione che poteva essere letale. Si riprende e finisce per disputare una partita onesta.
BREMER 6.5 - Pronti, via e si fa beffare e anticipare da Lang il cui colpo di testa è sventata da un mezzo miracolo di Vicario. Poi rimette la barra dritta e sbaglia
pochissimo.
LUCUMI 5.5 - In marcatura è piuttosto attento, ma ha un paio di amnesie nel secondo tempo che rischiano di costare care (dal 71' KELLY SV).
CABAL 7 - La carta a sorpresa di Spalletti. Sulla sinistra spinge e tiene a distanza di sicurezza la coppia Di Lorenzo-Politano ed è il bianconero più pericoloso nel primo tempo con il suo colpo di testa che colpisce la traversa (dall'82' CAMBIASO SV) 
McKENNIE 5 - Partita pasticciata, con tanti palloni persi e iniziative che si perdono nel vuoto. Unico spunto degno di nota, sul gong del primo tempo, un cross per Kolo Muani che di testa mette alto (dal 46' GATTI 5.5 - Entra come difensore "volante", pronto a dare il suo contributo anche in attacco. Senza apprezzabili risultati).
DOUGLAS LUIZ 6 - Regia senza squilli ma anche senza sbavature. Dal suo piede passano tantissimi palloni, non ha invenzioni particolari ma neppure si rende colpevole di sfondoni.
KOOPMEINERS  6 - Partita a due facce. Volitivo nel primo tempo quando macina chilometri e con il suo sinistro dà sempre l'impressione di poter generare spunti pericolosi. Cala vistosamente nella ripresa
ALAJBEGOVIC 7.5 - Va a intermittenza ma quando si accende crea pericoli come quando, sul finire del primo tempo, chiama Meret a una parata per nulla banale. Poi sgancia il missile mancino dalla distanza che inchioda Meret e decide la sfida (dal 71' BOGA 7 - Gol capolavoro con un destro mortifero che chiude la partita). 
KOLO MUANI 4 - Segnare non segna e questa non è una notizia. Riesce a rovinare due interessanti azioni di contropiede, una per tempo. Pochissima roba l'intesa con Woltemade, esce senza rimpianti e tra i fischi (dal 59' ZHEGROVA 6 - Ha il merito di armare il sinistro di Alajbegovic dopo una bella transizione dalla destra al centro).
WOLTEMADE 5.5 - Lotta, sbraccia e sbuffa. Costringe Marianucci al primo giallo, partita di sacrificio ma la porta è ancora una chimera.

Allenatore SPALLETTI 7 - Disegna una Juve con un 4-4-2 che in fase offensiva porta a spingere molto sulle fasce McKennie a destra e Alajbegovic a sinistra. Nella ripresa passa al 3-4-1-2. Si vede una Juve magari non bellissima ma grintosa e concreta. 

Leggi anche

Due perle di Alajbegovic e Boga ossigeno per la Juve e Spalletti, quarta sconfitta per il Napoli

juventus napoli
2026/27
pagelle
bianconeri

Ultimi video

01:50
Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

02:16
Meret: "Partita decisa dai dettagli"

Meret: "Partita decisa dai dettagli"

01:24
Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

00:16
MCH USCITA CARDINALE POST DERBY MCH

Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato: "Notte incredibile, mi viene da piangere"

00:30
CLIP BALLA MORERIA SRV

Moreira canta 'Baila Moreira'

03:18
DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

02:04
DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

01:14
DICH AMORIM 1 CONFERENZA POST INTER 31/10 DICH

Amorim: "È solo una notte positiva, il Milan non cambia da un giorno all'altro""

03:24
DICH BARELLA CONFERENZA POST MILAN 31/10

Barella: "Il Milan ha meritato, non possiamo sbagliare sempre approccio"

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

01:38
DICH MIX BASTONI POST DERBY 1 31/10 DICH

Bastoni: "Approccio sbagliato, non è colpa del modulo"

01:22
DICH GASPERINI 2 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "In questa Roma mi rivedo, tutti determinanti"

01:42
DICH GASPERINI 1 POST UDINESE 31/10 DICH

Gasperini: "Partita di valore, ma c'è da stare attenti"

02:13
DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

01:27
DICH GATTUSO PER SITO 31/10 DICH

Gattuso: "L'obiettivo sono i 40 punti, pensiamo partita dopo partita"

01:50
Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

Juve, Mbangula è un'altra occasione persa

I più visti di Juventus

Allenamento Champions della Juventus

Juve, i dubbi dei giocatori sul metodo Spalletti: "Troppe parole, siamo poco allenati"

DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

Giovanni Carnevali

Così Carnevali ha strigliato la squadra: "Siete alla Juve!". Tutti in silenzio

Spalletti: "Non mi serve niente, solo una reazione della squadra. Riconquistiamo il rispetto che molti ci hanno tolto"

Tutti a rapporto da Carnevali: la Juve va in ritiro fino alla partita con il Napoli

Luciano Spalletti

Juve, la fiducia in Spalletti sta finendo: aperti i confronti in dirigenza, torna il nome di Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:36
Napoli, Di Lorenzo: "Dobbiamo alzare il livello"
23:11
Juventus, McKennie sostituito per un problema all'adduttore
De Bruyne contro la Juventus
22:59
Napoli, piove sul bagnato: altri due infortuni
22:26
Juve-Napoli, la moviola: Koopmeiners graziato, Cabal chiede un rigore. Giusto il rosso a Marianucci
22:04
Lecce, Di Francesco: "Siamo stati poco incisivi"