I saluti di Runjaic: "Udine era casa, addio doloroso"

03 Nov 2026 - 22:23
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"L'attuale situazione sportiva e il conseguente addio sono per me dolorosi". Comincia così la lettera di commiato a tifosi e società di Kosta Runjaic, dopo l'esonero dalla guida tecnica dell'Udinese. "Negli ultimi due anni e mezzo, Udine è diventata davvero una casa: sia il club che la città. I tanti incontri, le esperienze condivise, i ricordi e le persone che ho avuto il privilegio di conoscere significano molto per me e rimarranno sempre qualcosa di speciale".

Il tecnico tedesco aggiunge di comprendere e rispettare la decisione della dirigenza, sottolineando che "ora c'è bisogno di un nuovo slancio e di uno sforzo collettivo da parte di tutti". Poi il ringraziamento a staff, collaboratori, dipendenti, dirigenza, squadra, Curva Nord e tifosi, prima dell'augurio di "unità e coesione" per le prossime sfide. Infine un pensiero al paron, che si trova ricoverato in ospedale con una polmonite: "Auguro inoltre al nostro Presidente, Gianpaolo Pozzo, tanta forza e una pronta guarigione".

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