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Juve, è emergenza vera: Spalletti rischia di perdere anche Mckennie e Cabal, attesa per gli esami. E Alajbegovic...

I bianconeri sempre più contati. E giovedì c'è la trasferta olandese in Europa League

02 Nov 2026 - 11:38
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"Siamo in 13" ha ripetuto più volte domenica Spalletti dopo il successo della Juventus sul Napoli. I bianconeri sono in grande emergenza e in infermeria rischiano di finirci nuovi uomini. Sì perché oggi lo staff medico dovrà valutare le condizioni di McKennie, Cabal e Alajbegovic, tutti usciti malconci dalla sfida dell'Allianz Stadium. Nelle prossime ore i tre svolgeranno gli esami strumentali: l'americano, costretto a uscire all'intervallo, ha riportato un problema all'adduttore.

Sembra meno preoccupante invece la situazione di Alajbegovic che ha chiesto il cambio dopo il gol: per lui dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento. E poi c'è Cabal, rientrato a pieno regime da meno di un mese: il timore è che l'ex Verona abbia riportato una lesione muscolare. Insomma il bollettino è preoccupante soprattutto se consideriamo già i 7 lungodegenti ossia Grabara, Celik, Locatelli, Thuram, Yildiz, Nico Gonzalez e Conceiçao. E giovedì c'è la trasferta in Olanda contro l'Az Alkmaar in Europa League, un appuntamento al quale Spalletti rischia di arrivare davvero con gli uomini contatissimi. Soprattutto se consideriamo la mancanza nella lista Uefa di Rugani, Zhegrova, Ekhator e Milik (quest'ultimo anch'esso ai box). Al tecnico toscano quindi, non resta che pregare in attesa dei controlli odierni.

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