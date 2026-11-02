Juve, è emergenza vera: Spalletti rischia di perdere anche Mckennie e Cabal, attesa per gli esami. E Alajbegovic...

Sembra meno preoccupante invece la situazione di Alajbegovic che ha chiesto il cambio dopo il gol: per lui dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento. E poi c'è Cabal, rientrato a pieno regime da meno di un mese: il timore è che l'ex Verona abbia riportato una lesione muscolare. Insomma il bollettino è preoccupante soprattutto se consideriamo già i 7 lungodegenti ossia Grabara, Celik, Locatelli, Thuram, Yildiz, Nico Gonzalez e Conceiçao. E giovedì c'è la trasferta in Olanda contro l'Az Alkmaar in Europa League, un appuntamento al quale Spalletti rischia di arrivare davvero con gli uomini contatissimi. Soprattutto se consideriamo la mancanza nella lista Uefa di Rugani, Zhegrova, Ekhator e Milik (quest'ultimo anch'esso ai box). Al tecnico toscano quindi, non resta che pregare in attesa dei controlli odierni.