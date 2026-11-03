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Carnevali all'assemblea degli azionisti: "Ci sono i paletti Uefa ma lavoriamo per una grande Juventus"

All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio in rosso e l'aumento di capitale fino a 250 milioni di euro

03 Nov 2026 - 10:41
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Oggi è giornata di Assemblea degli Azionisti in casa Juventus. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2025/26, chiuso con un passivo di 66 milioni di euro anche per la mancata qualificazione alla Champions League, che costringerà a un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro (anche in previsione di un altro esercizio in rosso per il 2026/27), che per la maggior parte sarà coperto dall'azionista di maggioranza Exor.

Prima il presidente Gianluca Ferrero ha aperto i lavori, poi Giovanni Carnevali, ad bianconero, ha preso la parola facendo il punto della situazione: "Sono qui da 4 mesi, provo grande orgoglio ed emozione ma anche un grande senso di responsabilità per quelli che sono i valori del mondo Juventus. Ci aspetta un compito difficile ma amo le sfide. Gli ultimi anni non sono stati facili ma i tifosi meritano che restiamo compatti ritrovando senso di appartenenza ed entusiasmo". 

L'ex Sassuolo ha spiegato così i passi futuri della società a livello sportivo: "Ci vuole programmazione, lavorare sui giovani e sull'italianità. Abbiamo potenziale, il progetto è totale tra prima squadra, Next Gen e settore giovanile". Si preannunciano rinforzi sul mercato di gennaio: "Prometto impegno e serietà, i tifosi ci aiutano nei momenti di difficoltà e dobbiamo portargli rispetto. Conosciamo le difficoltà, abbiamo un settlement agreement con la Uefa che non ci permette di fare quel che vorremmo ma ci impegneremo per rendere la Juve una grande società".

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