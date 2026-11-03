Carnevali all'assemblea degli azionisti: "Ci sono i paletti Uefa ma lavoriamo per una grande Juventus"

L'ex Sassuolo ha spiegato così i passi futuri della società a livello sportivo: "Ci vuole programmazione, lavorare sui giovani e sull'italianità. Abbiamo potenziale, il progetto è totale tra prima squadra, Next Gen e settore giovanile". Si preannunciano rinforzi sul mercato di gennaio: "Prometto impegno e serietà, i tifosi ci aiutano nei momenti di difficoltà e dobbiamo portargli rispetto. Conosciamo le difficoltà, abbiamo un settlement agreement con la Uefa che non ci permette di fare quel che vorremmo ma ci impegneremo per rendere la Juve una grande società".